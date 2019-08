Spolek oslavující minulý režim chce v horách vztyčit sochu pohraničníka

„Národní rada Klubu českého pohraničí na svém zasedání rozhodla, že rozšíří stávající památník ochráncům státních hranic (na místě stojí od roku 2008) na Cínovci o repliku sochy pohraničníka se služebním psem, dříve postavené na Chebsku,“ uvedl na webu klubu Gustav Janáček, předseda rady Klubu českého pohraničí (KČP).

Čtyřmetrové dílo akademického sochaře Jana Hány, které původně od roku 1955 stálo v Gottwaldových (dnes Městských) sadech v Chebu, naposledy vzbudilo rozruch před třemi lety. Tehdy ho město zapůjčilo soukromníkovi, jenž na hoře Dyleň nedaleko Mariánských Lázní budoval muzeum Pohraniční stráže. Místní lidé ale záměr zkritizovali, a dokonce proti němu sepsali petici. Socha se následně vrátila do lapidária františkánské zahrady, kde stojí dodnes.

Klub českého pohraničí ji chtěl získat, Cheb ale sochu neprodal, a tak se členové spolku rozhodli, že pro Cínovec nechají vytvořit její repliku. Ta by měla být ze žuly a její výroba a následná instalace na připravený podstavec by měla stát 150 tisíc korun. Klub chce částku uhradit z vlastních prostředků a příspěvků členů, příznivců a sympatizantů bývalých ochránců státních hranic.



„Po dořešení nezbytných majetkoprávních a stavebních otázek a po zhotovení sochy by konečná realizace záměru měla proběhnout do konce letošního roku, nejpozději však v průběhu 1. pololetí roku 2020, kdy se uskuteční tradiční setkání Ochránců státních hranic,“ doplnil Gustav Janáček.

Ačkoliv má figura stát na soukromém pozemku, místním obyvatelům ani dalším lidem se záměr nelíbí a ostře ho kritizují.

„Jestli je to míněno vážně, tak je to nehorázný výsměch a plivnutí na všechny oběti, které komunisti zabili na hranicích. Jak je možné postavit památník režimu, který terorizoval vlastní obyvatelstvo? Neuvěřitelné,“ napsal na Facebooku například Pavel Petráš.

Podobných názorů se dají na internetu najít desítky. Někteří lidé píší o drzosti, jiní dokonce nabádají k tomu, aby byla socha zničena.

Spolek hájí komunistický režim i okupaci

KČP sdružuje bývalé příslušníky, pomocníky a pracovníky československé pohraniční stráže a jejich sympatizanty. Přestože je podle svých stanov nepolitický, je ideologií blízký zejména KSČM. Hájí komunistický režim a ochranu státní hranice, na níž v minulosti zemřely stovky lidí. Členové spolku jsou známí i tím, že schvalují okupaci Československa v srpnu 1968. Podle nich šlo o bratrskou a internacionální pomoc.

Na činnost klubu v minulosti upozornilo ministerstvo vnitra, a dokonce i zpráva Bezpečnostní informační služby (BIS). Spolek má za sebou kontroverzní minulost, s dalšími extremistickými skupinami například bojoval proti vstupu Česka do Evropské unie. Před dvěma lety se ho přesto zastal prezident Miloš Zeman, když klubu zaslal děkovný dopis, ve kterém vyzdvihl vlastenectví jeho členů. Za to si od historiků následně vysloužil kritiku.

Členové spolku vnímají svou kontroverzní minulost jinak. „Státní hranici střežili a bránili vybraní občané našeho státu, kteří poctivě plnili slova přísahy a věrně sloužili ve prospěch státu,“ řekl v červenci pro Haló noviny Jan Dlouhý, předseda Ústecké krajské rady KČP a vysvětlil, proč jeho buňka vztyčení sochy na Cínovci navrhla.

„Usilujeme o to, aby bylo místo skutečně důstojnou vzpomínkou a památkou. Aby zde vyrostl kulturně historický projekt, který připomene, že naše hranice byla dobře zabezpečena a střežena, takže občané našeho státu mohli v klidu žít a pracovat,“ uvedl.

Jak upozornil starosta města Dubí Petr Pípal (Severočeši.cz), protože má socha stát na soukromém pozemku, spolek nepotřebuje zvláštní povolení.

„O svém záměru nás samozřejmě informovali, mají zde už jedenáct let pomník. Když ho stavěli, vydávali jsme jim na to písemný souhlas a prošlo to i radou města. Teď už ale nic podobného nepotřebují,“ řekl Pípal s tím, že vše je v souladu se zákonem.