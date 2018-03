Sněhu je v Jizerských horách zoufale málo, z magistrály místy leze štěrk

Například v Harrachově a na Tanvaldském Špičáku mají ve skiareálech kolem 70 až 80 centimetrů technického sněhu. Přírodní naopak citelně chybí na okrajích běžkařské Jizerské magistrály.

„Místy je sněhu kritický nedostatek. Neupravujeme trasy ke kapličce v Hraběticích, do Oldřichova v Hájích, k Novému Městu nebo k Maliníku. Vždyť od půlky ledna skoro nesněžilo,“ říká Radka Davidová, ředitelka Jizerské o. p. s., jež se stará o úpravu magistrály.

„Naopak na hřebenech Jizerských hor si běžkaři užívají stále pěkné lyžování. Leží tam až metr sněhu.“

Z magistrály místy vylézá štěrk a kamení

Jizerská o. p. s. varuje na svém webu před zhoršenými podmínkami na některých místech, kde se nastupuje do magistrály. „Zpod sněhové pokrývky někde vylézá štěrk a kamení,“ upozorňuje Davidová.

„Víme o případu, kdy běžkař najel do štěrku a spadl. Nic vážného se mu naštěstí nestalo. Doufáme, že přibude nový sníh. Za úterý a středu by dohromady mohlo připadnout celkem asi deset centimetrů.“

Loňská zima přála běžkařům více než letošní. Například v Bedřichově bylo v jednu dobu až 120 centimetrů přírodního sněhu, letos nejvýše 60 centimetrů. Teď tam zůstává jen dvacet centimetrů, v Albrechticích zhruba deset a pod Ještědem pět.

Na Ještědu je až půl metru sněhu

„Na našich sjezdovkách obrácených k Liberci máme ale půl metru technického sněhu. Předpokládáme, že se tam bude lyžovat do osmnáctého března,“ uvádí mluvčí ještědského skiareálu Renata Balašová. „S Velikonocemi zatím nepočítáme, nejsme přece jen klasickým horským střediskem jako Harrachov nebo Rokytnice nad Jizerou.“

Velikonoční svátky vycházejí letos na 30. března až 2. dubna.

„Rádi bychom však vydrželi lyžovat ještě po Velikonocích,“ prohlašuje Vlastislav Fejkl, provozní náměstek harrachovského skiareálu. „Záleží ale na počasí. Kdyby na jaře pršelo a teploty by vystoupaly nad plus deset stupňů, jezdilo by u nás tak dvacet třicet lidí.“

Rovněž v Harrachově není příliš mnoho přírodního sněhu. Horská služba uvádí necelých dvacet centimetrů. „Na hřebenech Krkonoš však pořád ještě leží asi metr a čtvrt sněhu,“ dodává Fejkl.

Velikonocemi by rádi zakončili zimní sezonu na Tanvaldském Špičáku. Naopak ve skiareálu na Javorníku u Liberce počítají s posledním lyžováním 18. března. V provozu zatím zůstává i řada malých skiareálů.

Lyžuje se v Plavech, Zlaté Olešnici a také v Turnově, kde se nachází druhá nejníže položená sjezdovka v Česku. Sezona tam ale začala později. Třeba v Plavech až 21. ledna a v Turnově 16. února.