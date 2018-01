Sněmovna obžalovaného poslance Růžičku nevydala, soud zváží, co dál

Soud má nyní dvě možnosti, jak s tím naloží, buď Pavla Růžičku ze společného řízení vyloučí a bude pokračovat v projednávání u ostatních obžalovaných, nebo řízení pozastaví do doby, než Růžičkovi vyprší mandát, tedy do konce volebního období či do rozpuštění Sněmovny.



„Obecně vyloučení jednoho z obžalovaných, je-li to účelné, trestní řád umožňuje. Jak bude postupováno v tomto konkrétním případě, rozhodne soudkyně, nelze to nyní předjímat,“ uvedla mluvčí chomutovského soudu Lenka Chalupová.

Případ se týká domu č.p. 74 na Marxově náměstí. Postoloprty se ho několik let snažily prodat, což se podařilo v roce 2015. Podle obžaloby ho ale město prodalo za nižší cenu, než je v místě obvyklé, a tak způsobilo škodu téměř půl milionu (více v článku Z obžalovaného zastupitele se stal poslanec).

Všichni obžalovaní pochybení odmítají a poukazují na špatnou práci policejního vyšetřovatele a dozorující státní zástupkyně.

„Poslanecká sněmovna se tvrdě pozastavila nad tím, co je možné kriminalizovat, a podle mého mínění je to donebevolající šlendrián státní zástupkyně. Soud by měl přihlédnout k názorům poslanců a měl by rozhodnout o naší nevině,“ uvedl obžalovaný starosta Zdeněk Pištora.

Pro své vydání bych hlasoval, tvrdí politik

Jak starosta dodal, všichni obžalovaní se budou následně soudit o náhradu škody za náklady spojené s řízením a za poškození dobré pověsti.

Státní zastupitelství s kritikou nesouhlasí. „Nadále se domníváme, že je trestní stíhání důvodné. Pokud by měl soud jakoukoli pochybnost, vrátil by po předběžném projednání věc žalobci a nevydával by trestní příkaz,“ upozornil šéf lounských státních zástupců Radim Dragoun.

Poslanecká sněmovna se shodla s mandátním a imunitním výborem, který doporučil poslancům Růžičku nevydat. Jeho členové se seznámili se spisem a vyslechli i dozorující státní zástupkyni.

Pro Růžičkovo vydání hlasovalo 18 ze 143 přítomných poslanců, proti jich bylo 98. Sám Růžička, který předem avizoval, že bude hlasovat pro své vydání, se ze schůze kvůli nemoci omluvil.

„Mé vyjádření poslancům přednesl Jaroslav Faltýnek. Pokud by Sněmovna chtěla znát mé stanovisko, schůzi přeruší. Jasně jsem předem řekl, že bych pro své vydání hlasoval,“ poznamenal Růžička.

Jeho nepřítomnost se nelíbila poslancům z ODS, obecně ale s jeho stíháním také nesouhlasí. „Jsem přesvědčený, že je špatně, že se rozmohl nešvar laviny trestních stíhání samosprávných rozhodnutí,“ zmínil například Martin Kupka (ODS).