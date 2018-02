Playboy ze seznamky před soudem. Ženy připravil podle spisu o 2,5 milionu

Loni v září, ještě předtím než ho zadržela policie, napsal Dominik Don na svůj twitter: Práce Vás musí bavit, aby jste byli úspěšný. Teď pomiňme pravopis, ale podle toho, co zaznělo v pondělí u soudu, Don nikdy pořádně nepracoval. Živil se hlavně tím, že si půjčoval peníze od žen, se kterými se seznámil. A v tom byl ze svého pohledu úspěšný. Více než deset poškozených žen podle spisu připravil o dva a půl milionu korun. Jedna z nich mu půjčila dokonce 930 tisíc.

Obžalovaný muž si opakovaně změnil jméno. Pod původním příjmením Hřebíček ho jako modela v databázi nabízí jedna z reklamních agentur. Mladík později používal jméno Dominik Myšák, v současnosti má již třetí příjmení - Don.

„Měl velkou touhu po penězích. Než se dostal do vězení (v roce 2012 - pozn. red.), dokázal vzbudit soucit, lidé mu sami nabízeli, že mu půjčí. Když pak z věznice vyšel, změnil se. To už sám od sebe říkal: potřebuji peníze, půjč mi,“ popsala muže Lucie T., se kterou před šesti lety žil. „Byla jsem do něj zamilovaná. Kolik jsem mu napůjčovala, už přesně nevím. Měla jsem 200 tisíc korun na byt, tyhle úspory padly na vztah s Dominikem,“ řekla policii jeho expartnerka.

Frajírek s holým kontem

Mladík, který údajně pochází z Vodňan, žil tehdy ještě na jihu Čech. Pak se přestěhoval do Prahy. Chodil do posilovny, chytal bronz v soláriu, nosil značkové oblečení. Se svým vzhledem playboye neměl problém navazovat kontakty s ženami. Zejména přes internet.

„Oslovil mě na seznamce v březnu 2016, začali jsem se scházet. Někdy ke konci června mě požádal o peníze, že má možnost koupit výhodně auto, které potřebuje ke svému podnikání. Působil velmi seriózně, chodil hezky oblečený, upravený,“ popsala před soudem Andrea M.

Štíhlá černovláska tvrdí, že po ní Don chtěl 400 tisíc korun. Půjčila mu nakonec 370 tisíc. „Cítím se podvedená. Věřila jsem tomu, co mi říkal. Sliboval mi, že půjčku vrátí. Pak mě najednou na Facebooku zablokoval, komunikovali jsme jen přes zprávy na WhatsApp. Chtěla jsem ještě, aby mi podepsal dlužní úpis, ale už se jenom vymlouval,“ zlobila se poškozená dívka.

Terezu H. vyšlo seznámení s Dominikem Donem o něco levněji. Loni v červnu si napsali na seznamce, další den se potkali. V restauraci ji pozval na kávu a rozpovídal se. O tom, jak se rozešel s přítelkyní a nechal jí všechen majetek, protože má dobré srdce. Pak si řekl o půjčku.

„Prosil mě, že potřebuje pomoct. Říkal, že má možnost získat do nájmu lukrativní byt. Sliboval, že mě tam vezme. Chtěl půjčit 20 tisíc, domluvili jsme se, že mi je do konce týdne vrátí,“ uvedla před soudem Tereza. O den později mu peníze poslala. Jeli spolu ještě na výlet, jenže pak s ní muž přestal komunikovat. Půjčené peníze, jak se dalo čekat, nevrátil.

Svoje věci viděla v internetovém bazaru

S Eliškou V. se Dominik Don dal do řeči také na internetové seznamce. Chtěl půjčit 30 tisíc na počítačový program, který potřebuje do práce. Peníze mu dát odmítla, souhlasila ale s tím, aby u ní bydlel. Až pak začala zjišťovat, koho si to domů nastěhovala. „Pátrala jsem na internetu a zjistila, že okrádá ženský. On to popíral. Chtěla jsem, aby se odstěhoval. Hlavně po tom, co jsem zjistila, že na internetu prodává věci z mého bytu. Ani nájem, na kterém jsme se dohodli, nezaplatil. Nakonec byt opustil za asistence policie,“ řekla u soudu naštvaná brunetka.

Obžalovaný muž se během hlavního líčení většinou díval do země. Když mu dal předseda senátu prostor, aby se vyjádřil k tomu, co poškozené ženy řekly, kladl jim Don osobní otázky. „Kdy jsme se naposledy viděli? A jak to skončilo?,“ ptal se obžalovaný. „Zůstala jsem u tebe. Přespala jsem tam. Říkal jsi mi, že najdeš řešení,“ odpověděla mu například poškozená Andrea.

Dominik Myšák také provozoval na portálu fashionholic.cz internetový obchod s pánským oblečením. Někteří zákazníci na něj podali trestní oznámení, protože nedostali zboží, za které zaplatili.

V případě prokázání viny může jít obžalovaný „playboy“ do vězení až na osm let. Soud ještě nevyslechl všechny poškozené ženy včetně té, která mu měla půjčit nejvíc - téměř milion korun. Muž zatím zůstává ve vazbě. „V páchání trestné činnosti pokračoval i poté, co byl obviněn z podvodu a zpronevěry. Kriminalisté proto navrhli jeho vzetí do vazby, což soud přijal,“ uvedl loni v září mluvčí pražské policie Jan Daněk.