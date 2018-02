Za smrtící napadení nájemníka si jeho bytný odpyká osm let

„Vše se v této kauze odvíjí od toho, jaká zranění poškozený utrpěl a jak zemřel. Zda k úmrtí došlo následkem pádů, anebo napadení,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu vrchního soudu Michal Hodoušek. A v tom měl jeho senát jasno.

„Došlo k násilí velké intenzity ze strany jiného člověka. Nemohl to reálně udělat nikdo jiný, než obžalovaný, Poškozený nemohl svá zranění utrpět jinak a jinde,“ rozhodli soudci. Potvrdili tak ortel, který padl loni na podzim po jednání Městského soudu v Praze. Proti němu se obhajoba odvolala.

„Můj klient byl krácen na svých právech. Státní zastupitelství důkazy ve prospěch mého klienta nepokrytě přehlíželo,“ bouřil obhájce Miroslav Štorkán. Vinu popíral i jeho mandant. „Cítím se nevinen, já se toho nedopustil,“ tvrdil Bedřich Srp.

„Byly zde provedeny všechny dostupné důkazy a správně zhodnoceny. Jednání obžalovaného je nade vší pochybnost prokázáno. Šlo o úmyslné údery pěstí, nejde o nešťastnou náhodu, ale záměr obžalovaného. I trest je přiléhavý,“ argumentovala naopak státní zástupkyně.

Umírání kvůli znečistěným schodům

Pokálené a pozvracené schody, to byl zřejmě důvod, který v noci 17. března 2010 odstartoval v domě v Uhříněvsi na okraji Prahy tragédii. Znečištění zavinil tehdy sedmačtyřicetiletý nájemník obviněného, notorický alkoholik.

Obžalovaný měl muže napadnout razantními údery, těžce zraněného pak nechal podle rozsudku bez povšimnutí až do dopoledne následujícího dne. Tehdy mu zavolal záchranku, jenže oběť záhy podlehla vnitřnímu krvácení, následku rozsáhlých zranění.

„Šťouchl jsem do něho nohou, nereagoval. Nevěděl jsem, co mám dělat,“ popsal soudu to, co se před lety dělo, Bedřich Srp.

Kriminalisté si tehdy nechali zpracovat posudek soudních lékařů, podle nějž podnájemník mohl zemřít následkem ran. Jenže vzápětí vypracovaný doplněk k této expertize možnost surového napadení zpochybnil. Naopak nevylučoval, že si opilá oběť četná zranění mohla způsobit sama následkem opakovaných pádů.

„Béďa bouchnul“

Jenže před dvěma lety někteří svědci změnili předchozí výpověď, kriminalisté „napíchli“ jejich telefony a posléze případ vyjmuli z „ledu“. Nechali si zpracovat také nový posudek soudních lékařů. A ten potvrdil původní možnost napadení.

„Napadený utrpěl devět vážných zranění z různých úhlů. Lze je vysvětlit napadením, jen těžko samovolným, opakovaným pádem poškozeného,“ uzavřel expertízu soudní lékař Miroslav Hirt. O napadení hovořili také někteří svědci.

„Oběti dal pár facek,“ uvedl jeden z nich. Další muž hovořil o tom, že zbitý muž měl krev na obličeji a jeho bytný poraněnou pěst. „Buďto bouchnul Béďa, anebo Béďa bouchl Láďu,“ řekl do protokolu jeden ze známých obžalovaného i oběti.

Soudci si nechali přehrát záběry z kamer městského bezpečnostního systému. Také z nich nevyplynulo, že by oběť v inkriminovaný den na ulici soustavně padala.

Řetězec nepřímých důkazů proti Bedřichu Srpovi je tak podle soudního verdiktu úplný a umožnil vynést a potvrdit osmiletý trest. Ten padl na dolní hranici sazby, obviněnému hrozilo osm až 16 roků.

Proti dnešnímu rozsudku lze podat již jen mimořádný opravný prostředek, takzvané dovolání k Nejvyššímu soudu ČR v Brně.