Autobusy zajistíme, slibuje kraj. Na Jičínsku BusLine podmínky odmítl

Královéhradecký kraj začal s osmi dopravci vyjednávat o nových cenách za autobusovou dopravu v pondělí. To se ještě zdálo, že to bude jen formalita. Podmínky platné od 1. dubna dohodl se čtyřmi dopravci, ve středu pak přidal další tři dohody.

Cenový strop kraje odmítl jen BusLine, který pro kraj provozuje 29 linek na Jičínsku, dál má v regionu několik dálkových a sezonních linek a zajišťuje MHD v Jičíně a Hořicích.

Podle České televize přišli zástupci společnosti na jednání s požadavkem 43 korun za kilometr, avšak kraj nabídl jen 34,56 koruny. To dopravce odmítl. Další kolo jednání bude v pondělí. Firma i hejtmanství však částky potvrdit nechtějí.

„Dokud probíhají jednání, nechci sdělovat nějaké konkrétnosti. Procházeli jsme jednotlivé nabídky a diskutovali jsme o tom, proč a v jaké výši je ta nabídka nastavena,“ sdělil náměstek hradeckého hejtmana pro dopravu Martin Červíček (ODS).

„Ty informace nejsou od nás. Vydal jsem přísný pokyn k tomu, aby se jednání nekomentovala, dokud s krajem dojednáno nemáme,“ odmítl komentář jednatel BusLine Jakub Vyskočil.

Neúspěšné první jednání však pozitivně hodnotí odboráři. Předseda odborů ve společnosti BusLine Jiří Kuchynka tvrdí, že tlak kraje na cenu by ho mohl dostat do stejné situace, které čelil Ústecký kraj.

Tamní dopravce TD Bus v lednu oznámil okamžité odstoupení od smlouvy kvůli dlouhodobě ztrátovému provozu.



„Nerozumím snaze kraje tlačit ceny co nejníže a chtít po firmách, aby to dělaly kvalitně, zaplatily svoje lidi a měly hezké autobusy. To prostě nejde,“ řekl Kuchynka.

„Jsem za to rád, že naše společnost dostala rozum a než by někde prodělávala, tak asi nebude jezdit dál. Uvidíme, co se stane,“ uvedl odborář.



Podle něj by se firmy neměly bát říci si o peníze, které na provoz autobusů skutečně potřebují. Za problémy dopravců stojí hlavně nárůst mezd. Ty za poslední dva roky stouply zhruba o čtvrtinu, přitom firmy mají dopředu danou cenu i rozsah dopravy a nemohou tak na nárůst nákladů reagovat zdražením služeb.



„Když se potká požadavek na kvalitní a hustou dopravu s požadavkem na mzdy řidičů, tak už se to nepotká s nejnižší cenou dopravního výkonu. Je třeba požadovat ne cenu nejnižší, ale cenu správnou, která odpovídá těm požadavkům,“ upozornil Kuchynka, který se jednání s krajem neúčastnil a též nezná podrobnosti.

Kraj zatím nechce komentovat ani průběh jednání s ostatními dopravci, s nimiž už se dohodl na podepsání smlouvy.

Podle Červíčka by to mohlo ohrozit jednání s posledním dopravcem. Smlouvy se nyní připravují a musí je ještě schválit rada kraje a zastupitelstvo. Podle Jakuba Vyskočila je možné, že požadavky BusLine jsou vyšší než u jiných dopravců.



„Co oblast, to jiná struktura dopravy. Když máte hodně kilometrů, náklady rozjezdíte. Oblast, kterou máme my, je dražší, protože proběh autobusů je tam menší. Záleží také, jestli máte na turnus jednoho nebo dva řidiče, kolik potřebujete autobusů na linku,“ vysvětlil parametry kalkulace.



Firma provozuje zhruba 12 procent krajské autobusové dopravy. V kraji má dvě střediska v Hořicích a Jičíně. Podle odborů je možné, že se firma s krajem nakonec nedohodne.

Osm z jedenácti dopravců odstoupilo od smluv

Martin Červíček však dál trvá na tom, že hejtmanství dopravu v celém kraji po 1. dubnu zajistí: „Jsem přesvědčený, že autobusy budou jezdit bez jakýchkoliv problémů.“

Odmítl však spekulovat o tom, zda má kraj připravený záložní plán, pokud by k dohodě s BusLine nakonec nedošlo. Odborníci hovoří o tom, že dvě střediska dopravce by nebylo tak těžké nahradit. Navíc pokud by firma skončila, nejspíš by v oblasti zůstali volní řidiči, které by mohl nabrat jiný dopravce.

„Dokud budu jednat o podmínkách, nebudu se vyjadřovat k tomu, jaký bude další postup, pokud bychom se nedomluvili. Soustředím se na to, abychom se s osmým dopravcem dohodli,“ odmítl spekulace Červíček.

Královéhradecký kraj musel přistoupit na předčasné jednání o nových smlouvách kvůli odstoupení osmi z jedenácti dopravců k 31. březnu. Jde o firmy Arriva Východní Čechy, Audis Bus, BusLine KHK, CDS Náchod, ČSAD Ústí nad Orlicí, Krkonošská autobusová doprava Vrchlabí, P-transport a Trutnovská autobusová doprava, kteří zajišťují 97 procent veřejné autobusové dopravy v kraji.

Autobusy ročně ujedou 18,5 milionu kilometrů. Kraj za to platí ročně přes 366 milionů korun. Hejtmanství zatím odmítá říci, o kolik se částka kvůli novým smlouvám zvýší. Sdělit ji hodlá až poté, co uzavře dohodu s posledním dopravcem.