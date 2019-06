Svitavy skryly chytrý záchod v lese, odemkne ho esemeska i karta

Zapomeňte na nevzhledné plastové „kadibudky“ známé z festivalů a veřejných akcí.

Přestože tato je zpoplatněná, paní s talířkem na pětikoruny nečekejte. Platí se esemeskou nebo stejně jako pří nákupu bezdotykově platební kartou. Stačí jen přiložit. Po pár sekundách se odjistí zámek dveří a návštěvník může vykonat tělesnou potřebu.

Za deset korun se uživatel dočká toaletního papíru, desinfekce, tekoucí vody, mýdla, zrcadla, krásně barevného sedátka, osvěžovače s lesní vůní i záchodové štětky zabezpečené proti odcizení. Dámy uvítají možnost použití jednorázového papírového sedátka.

„Od toalety si slibujeme, že ve Vodárenském lese se bude objevovat méně exkrementů a vlhčených ubrousků. Byl to i pádný argument při projednávání záměru na odboru životního prostředí. Klasickou mobilní toaletu jsme zavrhli. Byla by ihned zničená, proto smart WC. De facto šlo v současné době o jedinou možnost, jak veřejnou toaletu slušným způsobem na odlehlém místě provozovat. Je v dobré poloze jak k Vodárenskému lesu, tak k Parku patriotů. Když se osvědčí, uvažovali bychom o rozšíření do dalších míst,“ řekl Břetislav Vévoda, projektový manažer města během instalace záchodku pokrytého velkoplošnou fotografií stromů připomínající prales.

„O tom, jak bude vypadat, jsme měli jasno od začátku. Chtěli jsme, aby se toaleta ztratila v krajině a nerušila. Dodavatel se naší fotky sice bál, ale vyšla parádně. Fotku máme od svitavského fotografa Miroslava Sychry,“ pochvaloval šéf projektu toaletu, která má na dveřích vlaječku Evropské unie. Město na ni totiž získalo 85procentní dotaci z evropských peněz.

Toaleta si sama řekne, co potřebuje

Toaleta za 250 tisíc korun napájená ze solárního panelu a připojená na internet si kromě úklidu sama řekne, co jí chybí. Přes webovou aplikaci obsluze nahlásí, kolik je v ní vody na splachování, na mytí rukou a zda není nádrž na exkrementy plná.

„Hlásí všechny provozní stavy včetně návštěvnosti. A nejenom to. Když se v ní někdo zdrží déle než půl hodiny, nahlásí to městské policii. Je to hlavně bezpečnostní opatření, když by se někomu udělalo špatně,“ řekl Luboš Tvrdík, jednatel firmy Toiletdesign, která chytré toalety vyrábí.

O chytrou kadibudku nezakopne nikdo ani v noci. Kdo se k ní přiblíží, sama se rozsvítí. Navíc půjde ve městě o první veřejné WC otevřené nonstop.

Aby se toaleta mohla zařadit do kategorie „chytrých“ zařízení, má možnost dobíjení mobilních telefonů. Na výběr jsou tři koncovky konektorů, a to hned na dvou místech. Nejen uvnitř, ale i venku. Tam navíc lze dobíjet telefony zdarma.

A kdo nabíječku mobilů využije? Určitě nejen ti, co budou mít problémy a zdrží se neúměrně dlouho.

„Toaleta je vybavena rychlonabíječkami, to znamená, že během 15 minut nabíjení dosáhnete patnácti až dvaceti procent kapacity baterie,“ připomněl Luboš Tvrdík, který během léta zprovozní již svoji třicátou chytrou toaletu. „Loni v létě jsme s tím začali. V parku pár instalací už máme, ale vyloženě v lese to bylo dnes poprvé.“