Města se stávají chytřejšími. Mají aplikace na parkování i koše s lisem

Chytrý naváděcí systém, lavička s wifi, koše, co hlásí, že jsou plné, či mobilní aplikace, které usnadní parkování ve městech. Takzvané smart technologie pomalu přijímají i jihočeská města. V největší míře radnice chtějí řešit problém dopravy.

„Po mobilitě je velká poptávka, spadají sem dotace například na ekologické dopravní prostředky, inteligentní dopravní či naváděcí systémy. Naopak menší zájem je v oblasti energetických úspor, patří sem dotace na stavební úpravy, které snižují energetickou spotřebu budov, nebo fotovoltaika. Tam by tempo vývoje mohlo být rychlejší,“ uvedl František Kubeš z oddělení urbánní politiky na ministerstvu pro místní rozvoj.

Písek jako první v Česku spustil od ledna aplikaci, díky níž řidič zjistí, kde ve městě může zaparkovat.

„V tuto chvíli připravujeme její využití v několika dalších českých městech. Zájem je velký. Konkrétně však nemohu jmenovat, protože o spolupráci teprve jednáme,“ zmínil Pavel Vrba, spolumajitel firmy City Smart Parking, která aplikaci Písku dodává.

Díky ní řidiči najdou v širším centru města volné parkovací místo nejen na parkovištích, ale i v jednotlivých ulicích s přesností na 96 procent. Provoz celého navigačního systému na čtyři roky vyjde město na dva miliony korun.

Chytré by chtěly být i České Budějovice, které jsou zahlcené dopravou, průměrně tu vychází 500 aut na tisíc obyvatel.

„Máme zpracovaný komplexní projekt inteligentního řízení dopravy včetně finančních prostředků ve výši zhruba 300 milionů korun. Už se postupně rozbíhá, například osazením strategických detektorů, které dokážou získávat data o množství aut, jež daným místem projedou,“ vysvětlil náměstek primátora František Konečný.

V dopravě využívají Budějovice necelé čtyři roky aplikaci Sejf, pomocí které se dá platit parkovné nebo jízdné na MHD. Stáhnout ji lze zdarma.

„Za dobu fungování aplikace v Českých Budějovicích si přes ni zakoupilo jízdenku na MHD téměř sto tisíc cestujících. V případě parkování pak alespoň jednou použilo k platbě aplikaci Sejf 3 200 řidičů, kteří přes ni od roku 2016 zaplatili téměř čtrnáct tisíc parkování,“ popsal Viktor Lavička, mluvčí českobudějovického Dopravního podniku.

Aplikace Sejf funguje i v Hradci

Ve Strakonicích mají z minulosti zkušenost s provozem chytrých kontejnerů na tuhý komunální odpad. „Cena produktu k výslednému efektu rozhodně nebyla ekonomicky zajímavá. Provoz byl příliš drahý a ve výsledku se sváželo podle již fungujících a zaběhlých pravidel,“ zmínila mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Do budoucna tu připravují aplikaci pro turisty, která by je naváděla k památkám a upozorňovala na kulturní akce města. „Občané, kteří by se přihlásili k této službě, by mohli například dostávat SMS zprávou hlášení městského rozhlasu,“ doplnila.

Mobilní aplikaci se seznamem turistických cílů a parkovišť už má Jindřichův Hradec, pořídil ji před čtyřmi lety za 118 tisíc. Stejně tak umožňuje město platbu mobilem za parkování prostřednictvím aplikace Sejf. V nejbližších letech rozvoj smart technologií neplánují.

Bez novinek jsou v Českém Krumlově, kde však už od roku 2003 fungují naváděcí tabule na parkoviště.

Prachatice mají chytré koše

O koncept Smart City se zajímají v Prachaticích, kde se vedení města zaměřilo na odpady. V soutěži Zlatý erb obsadily letos druhé místo s webovými stránkami, kde mají interaktivní mapu sběrných míst.

V březnu nainstalovali v centru deset chytrých košů na plasty a papír. Jmenují se Big Belly a pohání je solární energie. Kromě toho, že odpad slisují, tak se také umějí ozvat technickým službám, aby je vyvezly, když jsou plné.

„Nemůžeme využít všechny prvky Smart City, ale rádi bychom se zaměřili alespoň na nakládání s odpadem,“ zmínil místostarosta Jan Klimeš. Na kontejnery město čerpalo více než dvoumilionovou dotaci.

Rozvoj smart technologií plánují ve velkém v Táboře, zatím radní schválili dokument, podle kterého by se do budoucna mělo město ubírat. Hodně si slibují od potenciálu bývalých kasáren Jana Žižky, kde je zatím téměř pusto.

„Ve čtvrti Dvorce bych si dokázal představit, že by mohla nést všechny smart výhody, ať jde o veřejné osvětlení, nebo monitoring parkování. To místo je pro to ideálně připravené,“ myslí si starosta Jiří Fišer.

Jenže takové představy teď může zhatit nový majitel pozemků v kasárnách, a tak v druhém největším městě kraje je sen o Smart City zatím vzdálený.