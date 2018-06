„Malé pardubické Palermo“ ve Službách. Firma utrácela miliony bez kontroly

Až politici z pardubických opozičních stran budou před říjnovými komunálními volbami hledat nejslabší místo stávající radniční koalice, moc práce jim to nedá. Velmi rychle ukážou na Služby města Pardubic. Firma patřící ze sta procent radnici totiž čelí vyšetřování dalších a dalších skandálů, za které nese odpovědnost bývalé vedení firmy.

„Dozorčí rada našla v hospodaření Služeb několik věcí, které vzbuzují pochybnosti. Vše předáme advokátní kanceláři, která pro nás tyto záležitosti prošetří. Poté uvidíme, co dál. Nejvíce nás zajímají utracené částky za marketingové služby a nákup cenných papírů,“ uvedl primátor města Martin Charvát z hnutí ANO.

Na možné nekalosti upozornili jako první politici z opoziční ODS. Podle nich se nesrovnalostí ve firmě odehrálo několik. „Například jsme zjistili, že firma nakoupila za zhruba 20 milionů korun cenné papíry. Má to ovšem dva háčky - nikdo netuší, co to je za papíry a také proč je firma, která se má starat o pořádek ve městě, kupovala,“ uvedl lídr pardubické ODS Karel Haas.

Další nejasnosti se týkají i mediální prezentace firmy, na kterou MF DNES upozorňovala už loni. „Firma v loňském roce utratila 224 tisíc korun za přehled o svém mediálním obrazu. Bohužel za tuto částku společnost nic nedostala. Až po upozornění dozorčí rady vybraná firma dodala letos 23. března patnáct stránek textu. Máme obavy, že se stejné věci děly i v předchozích dvou letech,“ uvedl dlouholetý zastupitel za ODS Petr Klimpl.

Byť ve smlouvách bylo začerněné jméno PR firmy, která pro Služby města pracovala, není problém ji zjistit. O mediální obraz společnosti se totiž v minulých letech starala firma lobbisty Borise Kudláčka. S ním se nové vedení Služeb na konci loňského roku rychle rozloučilo. „Smlouva mu vyprší ke konci roku a předpokládám, že nebude prodloužena,“ uvedl tehdy nový ředitel Služeb města Aleš Kopecký.

Ve firmě kauza střídala kauzu

Jasné je, že v patnáctistránkové prezentaci nemohli kolegové Kudláčka napsat nic moc pozitivního. Mediální obraz společnosti lze totiž těžko označit jiným slovem než příšerný. Bez nadsázky se dá říct, že ve firmě kauza střídala kauzu.

„Dění ve Službách v letech 2015 až 2017 se nebojím označit za malé pardubické Palermo. V některých záležitostech šlo evidentně o bezdůvodné vyvádění veřejných peněz z městské společnosti,“ uvedl jindy velmi opatrný Haas, který pracuje jako právník ČSOB Pojišťovny.

Faktem je, že výčet kauz je velmi dlouhý. Vše začalo už v únoru 2017, kdy se provalil výlet tří manažerů Služeb města do Jihoafrické republiky. Byť zástupci firmy vydávali zahraniční cestu za pracovní, audit, který si nechali zpracovat radní, ukázal, že šlo spíše o klasickou dovolenou.

„Posudek říká, že cesta do JAR nenaplňuje parametry pracovní cesty, převážná část zájezdu měla charakter poznávacího zájezdu. Zpráva také uvádí, že členové představenstva SmP – Odpady nepostupovali při schvalování cesty s péčí řádného hospodáře,“ uvedl Radim Jelínek, vedoucí odboru kanceláře primátora Pardubic.

Výletu se v listopadu 2016 účastnila místopředsedkyně představenstva pověřená řízením firmy Služby města Pardubic Lea Tomková, člen představenstva a výkonný ředitel dceřiné firmy SMP - Odpady Jiří Strouhal a ekonomický ředitel Služeb města Pardubic Stanislav Mergl. Podle Tomkové se na jihu Afriky rozhodně nerekreovali.

„Byl to zájezd ekologicky zaměřený. Samozřejmě, že jsme se zajímali o to, jak se tam likvidují odpady, jak se tam udržují zahrady a parky, zajímali jsme se o to, jak se tam provádí úklid města,“ uvedla Tomková po vypuknutí skandálu.

To jí ovšem nebylo nic platné a musela ve vedení firmy skončit, hnutí ANO ji vyloučilo ze svých řad a posléze skončila i jako zastupitelka města. Ovšem klid byl jenom na chvíli.

Jen o pár měsíců později se ukázalo, že Služby velmi podezřele nakupovaly pozemky v Pardubicích a okolí. Vedení společnosti tehdy ještě v čele s Tomkovou a šéfem představenstva firmy někdejším radním za ČSSD Vítězslavem Novohradským koupilo pozemky u řeky Chrudimky navzdory usnesení zastupitelů, kteří se shodli, že jsou předražené a zbytečné.

Kauzy Služeb města 1. V listopadu 2016 vyrazili do JAR tři manažeři firmy. Cestu za 270 tisíc vykázali jako služební. Později se ukázalo, že to byla dovolená. Byť škodu výletníci uhradili, Lea Tomková skončila jako šéfka Služeb a zastupitelka města za ANO. 2. Firma koupila pozemky u Chrudimky Pod Vinicí, ačkoliv je zastupitelé odmítli jako zbytečné. 3. Firma koupila za pět milionů tři lesní parcely u Černé za Bory od tehdejší tchyně člena představenstva Karla Hrona. Ten je přitom sám koupil za 959 tisíc v aukci. 4.Hloubkový audit ve firmě odhalil nákup cenných papírů za dvacet milionů a předražené mediální služby, za které Služby daly statisíce.

Politici ještě ani nestačili podivný nákup projednat a už se mluvilo o další a mnohem diskutabilnější transakci Karla Hrona, dalšího člena vedení firmy. Ten koupil v exekuční dražbě tři lesní pozemky za 959 tisíc korun. Pak je převedl na svou tchyni a ta je prodala Službám města za pět milionů korun.

„Omlouvám se všem občanům Pardubic za jednání našeho člena, který selhal. Jeho skutek nese známky účelového podvodu,“ uvedl na adresu spolustraníka Hrona Charvát, který se zasadil i o konec Novohradského ve firmě i radě města.

Primátor navíc vyvrátil informaci, že někdejší tchyně Hrona Marcela Babíčková byla ochotna pozemky koupit od firmy zpět. „Tuto nabídku stáhla, koupit zpět už parcely nechce. Případ nadále vyšetřuje policie,“ dodal Martin Charvát.