Praha chce mít Epopej na Výstavišti, pro plátna dostaví přístavek

Stálá expozice Slovanské epopeje Alfonse Muchy by podle nového záměru měla být v nově postavené budově za Lapidáriem.

„Výhodou tohoto řešení je, že za dva a půl roku by už Slovanská epopej mohla mít domov, jaký si po celou dobu zaslouží, a my tím navíc podpoříme rozvoj Výstaviště, protože epopej na to místo jistě přiláká velké množství lidí,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

Pražští radní zároveň schválili záměr na rekonstrukci budovy Lapidária, kde se nachází stálá expozice Národního muzea. Exponáty by zde měly zůstat.

Cyklus dvaceti pláten bude umístěn v nové části budovy, která bude přistavěna k zadní části Lapidária. Výstavní prostor bude vysoký 11,5 metru.

Předpokládaná cena celého projektu je 580 milionů korun.

Studii na umístění Epopeje na Výstavišti zpracoval architektonický atelier SGL, který už v roce 2016 navrhoval umístění Epopeje do Bunkru na Letné.

Praha hledá místo pro epopej několik let. Institut plánování a rozvoje naposledy navrhl výstavbu nového pavilonu na Těšnově před kinem Atlas, vedle magistrály. V tomto případě by byla nutná změna územního plánu.