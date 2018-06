Ostrava se dočkala nového sloního samce. Maxim přijel z Francie

Z francouzské Zoo LePal dorazil Maxim už v noci ze středu na čtvrtek. Do liduprázdného pavilonu slonů v ostravské zoologické zahradě ho ale ošetřovatelé vypustili až ráno - za světla.

„Cestu i vstup do nového domova zvládl Maxim bez problémů. Z transportní bedny vyšel sám po několika minutách. A protože byl klidný, nejevil žádné známky stresu, ošetřovatelé Maxima už odpoledne pustili i do venkovního výběhu. Zatím zůstává oddělený od ostatních slonů, ale venku už se mohli přes bariéru osahat choboty,“ popisuje první hodiny pobytu nového sloního samce mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.

Maxim si pobyt ve výběhu maximálně užíval. Lidé sledovali, jak se s chutí pustil do větví, sypal na sebe chobotem hlínu a rochnil se v bahně. „Ve Francii možná bahniště neměl,“ poznamenal jeden z ošetřovatelů při pohledu na spokojené zvíře. „A konečně máme pořádného slona, který má kly,“ dodal s úsměvem. Maxim se totiž výraznými kly liší nejen od slonic, ale i od předešlého samce, kterému se nevyvinuly.

Od Maxima si v zoo slibují další slůňata

V ostravské zoo dosud žily čtyři slonice včetně nejmladší Rashmi, která se v Ostravě narodila před sedmi lety, a s nimi i sameček Chandru, který se narodil před rokem jako pohrobek Calvina. Toho musela zoo předčasně nechat utratit kvůli vážným zdravotním problémům.

Samec Maxim se narodil v roce 1998 v Rotterdamu. Později byl převezen do Zoo Lympne ve Velké Británii a poté do Zoo Sevilla ve Španělsku. V LePal žil od roku 2012. „Doposud po něm sice nejdou žádná mláďata, ale my doufáme, že u nás se zapojí do reprodukce a my se tak dočkáme dalších slůňat,“ netají Nováková.

Ostrava získala Maxima zdarma na základě doporučení koordinátora Evropského záchovného programu pro slony indické. Uhradit musela jen náklady za přepravu ve speciálně upraveném kamionu zařízeném právě pro transport slonů.