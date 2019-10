K silnici u Trutnova se vrátil populární slon, za rok ho opět vymění

Spolek TuDů, který vznikl po odstranění oblíbeného poutače s cílem slona vrátit, nyní pracuje na nové podobě sochy. Plastiku z nerezové oceli vztyčí na místě, které vybere veřejnost, pravděpodobně v příštím roce.



Slon stlučený z dřevěných prken a natřený šedivou barvou se u krajské silnice objevil před několika dny. Autor mu dal jméno Tina, k zemi sochu připevnil stanovými šňůrami. Vedle ní se navíc nachází cedule s barevným obrázkem slona.

Fotografie zveřejněná na sociálních sítích okamžitě vzbudila velký ohlas. Desítky lidí snímek sdílejí a připojují vzkazy.

„To je dobře, že je slon zpátky na svém místě. Bez něho nebyla cesta do Dvora Králové ono,“ napsal například Pavel Varga.

Autor sochu k hlavnímu tahu do východních Krkonoš podle všeho instaloval bez povolení úřadů. Se spolkem TuDů, který už rok oficiálně usiluje o návrat slona, to nikdo nekonzultoval.

„Vůbec jsme o tom nevěděli. Umístila ho tam soukromá osoba na své náklady a odpovědnost,“ potvrdil MF DNES předseda spolku Jiří Nývlt.

O nečekaném comebacku neměli tušení ani v královédvorském safari parku, který původní reklamní poutač před rokem odstranil, protože tam stál v rozporu se zákonem. „Opravdu se vrátil? Nic o tom nevíme,“ reagovala mluvčí zahrady Markéta Grúňová.

Spolku se dlouho nedařilo najít vhodný pozemek, zlom nastal letos v létě a v současnosti dokonce mají na výběr. Parcely nabídlo město Trutnov i soukromníci.

„Bavili jsme se o několika variantách, nabídli jsme osm různých lokalit, kde jsme schopni pozemky formou výpůjčky poskytnout. Došli jsme ke dvěma pozemkům, které jsou blízko komunikace a nejsou vhodné pro žádný jiný účel. Finální rozhodnutí je na spolku,“ sdělil trutnovský místostarosta Tomáš Eichler.

O umístění rozhodne anketa

O tom, kde bude ocelové zvíře stát, rozhodne veřejnost. „Na stejném místě určitě nebude. Máme na výběr z pěti pozemků, které se nacházejí mezi původní pozicí a Trutnovem. Na sociálních sítích uspořádáme anketu a lidé si vyberou, kde chtějí slona mít,“ sdělil Nývlt.

Královédvorský safari park plechovou plastiku odstranil loni v říjnu po výzvě Státního pozemkového úřadu. Důvodem byl zákon zakazující billboardy a reklamní poutače u dálnic a silnic první třídy.

Slona pro zoologickou zahradu v roce 1970 vyrobil dvorský výtvarník Luboš Zvičina. Měl být také autorem jeho nástupce, nakonec se ale sdružení dohodlo s jiným výtvarníkem z Trutnovska, který nyní pracuje na novém návrhu. Na účtu veřejné sbírky se sešlo už více než sto tisíc korun.

„Do konce roku by měl být hotový model. Výroba sochy zabere nějaký čas, nechci proto teď říkat, kdy slona umístíme do terénu. Předpokládám, že bychom to měli stihnout během příštího roku,“ dodal předseda spolku TuDů.