Frýdlant neměl dost peněz, areál Slezanu koupil tajný zájemce

Jeho identitu odhalí Slezan Holding až po zaplacení ceny. Ta se v elektronické dražbě vyšplhala na čtyři miliony a šest set třicet tisíc korun. Zástupci města, kteří se dražby účastnili, přitom měli od zastupitelstva limit jen do výše tří a půl milionu.

„Bohužel, doplatili jsme na to, že jako město nejsme schopni operativně reagovat na vývoj dražby a přihazovat, jak bychom chtěli. Měli jsme daný limit a ten nešlo překročit, muselo by to schválit zastupitelstvo. Navíc usnesení zastupitelstva je veřejné, takže každý věděl dopředu, kolik na to máme, a mohl se podle toho zařídit,“ řekl místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město nepočítalo s dalšími účastníky dražby

Město přitom trochu počítalo s tím, že o dražbu nebude mít kromě radnice nikdo jiný zájem. Majitel totiž nabízel Slezan k prodeji několik let a jediným vážným zájemcem bylo vždy město Frýdlant. Teď se do dražby přihlásili celkem čtyři zájemci.

„Bohužel zatím nevíme, kdo to je, ani jaký má se Slezanem záměr. Snad to bude slušný a osvícený investor, se kterým se bude dát dohodnout i na nějaké případné spolupráci tak, aby to bylo ku prospěchu města,“ přeje si Stodůlka.

Město chtělo v areálu zřídit sběrný dvůr, komunitní kompostárnu a prostor pro uložení a třídění zeminy z výkopů, aby ušetřilo na skládkovném. Počítalo se i s lesoparkem a volnočasovým areálem. Podle územního plánu není území určené pro bytovou výstavbu, ale jen průmyslovou výrobu. Leží však v záplavové zóně.