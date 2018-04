Chystané slevy jízdného pro studenty a seniory vyvolávají řadu otázek

Několik let jednaly Město Plzeň a Plzeňský kraj o tom, jak sjednotit slevy pro děti, studenty a seniory při jejich cestách veřejnou dopravou. Kraj na jím objednávaných linkách totiž poskytoval v řadě případů jiné procentuální výše slev, než město Plzeň v městské hromadné dopravě.

Od prvního ledna letošního roku se podařilo většinu jízdného sjednotit v celém integrovaném dopravním systému v Plzeňském kraji. Vláda minulý týden rozhodla, že v krajem objednávaných spojích budou studenti do 26 let a senioři nad 65 let jezdit za čtvrtinové jízdné už od 10. června letošního roku.

Náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro dopravu Pavel Čížek připomněl, že od 1. ledna letošního roku jezdí studenti a senioři nad 65 let za polovinu běžného jízdného.

„Stát nás téměř kopíruje, jen u těchto dvou kategorií nově slevu zvyšuje na 75 procent. Byli bychom rádi, kdyby nosičem slevy byly Plzeňská karta,“ uvedl Čížek.

Zatímco kraji bude kompenzovat tyto slevy stát, pokud je zavede ve své dopravě město Plzeň, zaplatí je ze svého rozpočtu. „Nikdo to s námi neprojednal. Snažíme se získat nějakou oficiální zprávu, jak vše bude,“ uvedl krátce po oznámení vlády náměstek plzeňského primátora pro dopravu Petr Náhlík.

I když ekonomové teprve počítají, kolik by město Plzeň stálo snížení jízdného pro studenty a seniory do úrovně nařízené státem na krajských linkách, ročně může jít podle prvních odhadů i o 25 milionů.

„Bavíme se jen o předplatném, ne o slevách pro jednotlivé jízdné. Pokud vezmeme, že nově by jízdné se slevou 75 procent měli i studenti od 15 do 26 let - dnes je pro ně sleva 50 procent - ročně by to bylo podle prvních odhadů 19 až 20 milionů korun ročně navíc. Pokud se stejná sleva z 50 na 75 procent jízdného poskytne i seniorům od 65 do 70 let v městské dopravě, bude to dalších řádově tři až pět milionů korun ročně z městského rozpočtu. Senioři nad 70 let jezdí v Plzni zdarma, jen musejí mít Plzeňskou kartu s nahraným nulovým tarifem,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Náhlík.

Od července se předplatné na Plzeňské kartě rozšíří

Na linkách objednávaných krajem jezdí senioři nad 70 let za poloviční jízdné. Podle nařízení vlády budou jezdit od 10. června za čtvrtinu běžné ceny.

Proč oba náměstkové zmiňují Plzeňskou kartu? Jednoduše řečeno, je to karta, na které jsou nahrané slevy a předplatné.

V současné době na ni může být nahrané předplatné pro městské dopravy v Plzni, Mariánských Lázních, Karlových Varech a pro oblasti na sever od dálnice D5 v Plzeňském kraji. Od 1. července letošního roku se rozšíří i na jih od dálnice, akceptuje ji v současné době osm dopravců včetně Českých drah.

Navíc je od loňského podzimu propojena s IN kartou Českých drah, takže její držitel si může na ni nechat nahrát položky Českých drah a naopak na In kartu je možné nahrát předplatné pro městskou dopravu nebo do zón mimo Plzeň na sever od dálnice D5.

Plzeňská karta by mohla výrazně usnadnit práci řidičům

Šéfová společnosti POVED Zdeňka Kmochová, která organizuje veřejnou dopravu v Plzeňském kraji, vysvětlila, že právě Plzeňská karta by mohla po 10. červnu výrazně usnadnit práci řidičům na meziměstských linkách. Vychází přitom z první tiskové zprávy vlády a ministerstva dopravy o tom, jak budou studenti a senioři prokazovat nárok na slevu ve výši 75 procent jízdného.

„Zatím zjišťujeme informace. Pokud by cestující v kraji používali Plzeňskou kartu, bylo by to pro všechny jednodušší,“ nastínila praktický pohled Zdeňka Kmochová.

Zvednou plzeňští politici ruce pro stejné slevy studentům a seniorům, jaké bude mít od 10. června kraj? Podle informovaného zdroje vláda dostala Plzeň a další velká města provozující městskou dopravu do nezáviděníhodné situace.

„V Plzni letos vzniknou dva velké přestupní uzly mezi městskou a meziměstskou dopravou. Myslíte si, že senioři nebo studenti budou chtít přestupovat na městskou dopravu, když tam na jízdné budou mít menší slevu? Přitom přestupní uzly a sjednocování slev mezi městem Plzní a krajem se dělalo proto, aby lidé co nejvíce využívali veřejnou dopravu, a meziměstská nemusela zajíždět až do centra Plzně, kde je doprava už tak dost hustá,“ uvedl zdroj.

Studenti Fakulty elektronické ZČU budou jezdit zdarma

Jízdné zdarma bude od příštího akademického roku odměnou pro nové studenty Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni.

„Projekt navazuje na rozhodnutí státu o slevách v dopravě pro seniory a studenty. Našim studentům proto chceme zvýhodnit i cestování po městě. Nejde nám ale pouze o to, aby měli MHD zdarma. Chceme tím také podporovat naše aktivity související s elektromobilitou a čistou Plzní,“ říká proděkan pro Fakulty elektrotechnické pro strategii a rozvoj Jiří Tupa.

Benefit je určen pro studenty, kteří se zapíší k řádnému prezenčnímu studiu v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském studijním programu. Od fakulty získají pololetní předplatné na MHD.

„Studenti k cestě do kampusu na Borech často využívají auta. Jízdným zdarma chceme studentům nabídnout ekonomicky i ekologicky výhodnější alternativu,“ upřesňuje Tupa.