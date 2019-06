VIDEO: Hejno plyšových slepic rekordem pomáhalo živým „sestrám“ v klecích

Sedm plyšových slepic, za něž se postavili známí patroni, se rozjelo po celé republice. Měly tak upozornit na drastické podmínky chovu živých slepic v klecích a přispět k jeho zrušení.

„Na začátku jsem se trochu bála, že lidi budou kampaň vnímat negativně, ale byla jsem mile překvapena, kolik lidí se o slepice v klecích zajímá,“ svěřila se účastnice akce Veronika Ptáčková.

Slepičí tour zorganizoval spolek OBRAZ - Obránci zvířat, který se už zasadil o zákaz kožešinových farem. Nyní vytáhl do boje za zlepšení života zhruba pěti milionů českých slepic chovaných v klecích.

„Slepičí tour se koná proto, aby se zvýšilo povědomí o podmínkách klecového chovu, kde každá slepice má prostor zhruba o velikosti papíru A4, takže si nemůže ani protáhnout křídla. Celý život bolestivě stojí na pletivu, na kterém nemohou ani hrabat, přestože to je pro ně jako členy řádu hrabavých jedna z nejpřirozenějších činností,“ upozorňuje spolek OBRAZ.

Plyšové slepice cestovaly přes různá města, v nichž se konaly mítinky osvětlující problematiku klecových chovů. Sbíraly se rovněž podpisy pod petici vyzývající k jejich zákazu.

„Potkala jsem se se všemi věkovými kategoriemi a nebyli to jen mladí, které tento problém zajímal, ale často také lidé, od kterých bych to vůbec nečekala. Mluvila jsem s jednou seniorkou, která byla ze Slepičí tour nadšená. Říkala, že klecové chovy jsou podle ní naprosto nelidskou záležitostí, která jí vadí již od mládí a do 21. století rozhodně nepatří,” popsala zastávku v jihomoravských Valticích Kateřina Gálová.

Patronkou plyšové Alšounky, která na jižní Moravě a ve Zlínském kraji absolvovala 21 zastávek, byla zpěvačka Ewa Farna. Dalšími patrony byli například zpěvák Ben Cristovao, rapper Restovski či modelka Kateřina Šonková.

„Chtěli jsme zejména politikům ukázat, že lidem v celé zemi záleží na zvířatech a že jim není utrpení slepic v klecových chovech lhostejné. To se díky řadě odhodlaných lidí a jejich hodnotám podařilo,“ uvedla Jana Menčíková, místopředsedkyně spolku OBRAZ.

Sedmička slepic bude nyní vydražena. „Aby tak ještě naposledy pomohly svým trpícím sestrám uvězněným v kleci,“ podotkla Menčíková s tím, že výtěžek z dražby poputuje na kampaň proti klecovým chovům, které už jsou v mnoha evropských zemích zakázány. Více informací o projektu najdete na webu jaktosnasi.cz.