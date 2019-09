Obce u Slavičína trvají na zachování policejního obvodu, oslovily Babiše

Počet policistů ve Slavičíně se nezmění, říká ředitel Plánovaná změna obvodního oddělení policie ve Slavičíně na policejní stanici zvedla mimořádný zájem veřejnosti. Starostové z regionu ji striktně odmítají, šéf Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Jaromír Tkadleček však ujišťuje, že k tomu není důvod. „Jediné, co se změní, je nápis na budově. Počet policistů ve Slavičíně zůstane stejný, jako je dnes,“ říká. Jaký je hlavní důvod pro plánovanou změnu?

Obvodní oddělení ve Slavičíně je jedním z nejméně vytížených útvarů, protože trestná činnost v té lokalitě je řadu let prakticky nejnižší v rámci kraje i republiky. Po změně na policejní stanici uspoříme plat jednoho občanského zaměstnance, protože agenda přejde pod obvodní oddělení v Luhačovicích. Kolik tam bude sloužit policistů?

Devět včetně velitele. To je současný stav, který v místě máme a který je zcela dostačující. Optimální stav by bylo čtrnáct policistů. Z toho je patrné, že ani dnes obvodní oddělení ve Slavičíně nedokáže zajistit nepřetržité služby a musejí mu vypomáhat obvodní oddělení v okolí. A na tom se také nic nezmění. Tedy i s tímto počtem policistů je možné udržet současnou nízkou kriminalitu?

Ano. Tou změnou nic nekončí, policie bude v regionu stále. Pro nás je to zcela běžná organizační změna, stanice máme v kraji tři a fungují velmi dobře, v celé zemi jich je 44. Slavičínsko je ale specifické, protože jde příhraniční region. Starostové se obávají nárůstu přeshraniční kriminality nebo migrace.

Nízká kriminalita tam je letitá a z roku na rok buď ještě víc klesá, nebo stagnuje. A migrace tam nepředstavuje problém. De facto je celý Zlínský kraj migrací netknutý, jde jen o několik málo případů za rok. Starostové argumentují i přítomností policistů ve Vrběticích, kde stále pokračuje likvidace následků po výbuchu muničních skladů. Co se stane, až odejdou?

Předpokládám, že nic. Kriminalita tam byla velmi nízká už před jejich příchodem. Ale policie je dynamicky se rozvíjející složka, takže pokud tam za pár let vznikne velká průmyslová zóna a přibude několik tisíc obyvatel, tak na to budeme přirozeně reagovat. Skutečnost je taková, že v současnosti tam víc policistů nepotřebujeme, naopak třeba v Bystřici pod Hostýnem jsme na začátku roku stavy navyšovali.