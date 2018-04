U vyhlášené zmrzliny auta už možná nezaparkují. Majitel obchodu je proti

Stovky lidí se v létě zastavují u Potravin Málek na hlavní ulici T. G. Masaryka ve Slatiňanech, aby si koupily zmrzlinu. Těsně u přechodu pro chodce či přímo na něm ale často stojí auta, která chce město odtud vytlačit, aby přecházení silnice bylo bezpečnější.

To se ale vůbec nelíbí majiteli prodejny a sousedního diskontu, podle něhož opatření bude pro jeho prodejnu potravin likvidační.



Úřady i město řeší úpravy nebezpečného přechodu pro chodce už od roku 2011. Nakonec se shodly, že kolem přechodu pro chodce zřídí z obou stran ulice travnaté plochy, čímž zúží silnici, zkrátí přechod a zároveň zabrání řidičům, aby zastavovali na místech, kde je to zakázané. Majitel prodejen Martin Málek to považuje za necitlivé opatření.

„Hospodyně se nebudou chtít tahat s nákupy daleko. Když pojedou kolem a nebudou moci zastavit, zamíří jinam,“ uvedl Málek, který sbírá podpisy pod petici na „podporu a zachování prodeje a dostupnosti potravin“.



Starosta Slatiňan Ivan Jeník namítá, že kvůli autům je přecházení přes hlavní ulici nebezpečné a město musí problém řešit. „Zažil jsem dvakrát, že mi volali rodiče, kterým tam srazili děti na přechodu, protože je za auty nebylo vidět,“ uvedl.



Z mapy dopravních nehod vyplývá, že přechod u potravin Málek je ve Slatiňanech nejnebezpečnější. Od roku 2011 se tam odehrály tři srážky chodců s bilancí tři lehká a jedno těžké zranění. Zpravidla nehody zavinil řidič, který byl nepozorný.

„Hrozně mi vadí lidé, kteří kvůli zmrzlině zaparkují u přechodu tak, že pak není vidět chodce. A to všechno jen kvůli tomu, aby nemuseli udělat pár kroků navíc. Pokud prostor kolem zatravní, bude to určitě lepší,“ uvedl Jiří Pavliš ze Slatiňan.



I když úřady už navrhovaný plán schválily a je už i platné stavební povolení, s úpravami přechodu město ještě čeká. Martin Málek má do konce dubna předložit vlastní návrh, jak zvýšit bezpečnost přechodu jinak.

„Máme spoustu řešení, která by zmírňovala drakoničnost projektu,“ uvedl Málek. Upozorňuje na to, že město by se mělo snažit najít řešení, které jej nepoškodí.

„Když potraviny přestanou fungovat, tak se ocitne strašně moc lidí v nesnázích, zásobujeme půlku Slatiňan, takový obchod v centru by slušel i daleko většímu městu,“ uvedl Málek.

„Do 30. dubna se nebude zatím dít nic, budeme čekat, co předloží. Pak svoláme mimořádné jednání zastupitelstva, ať rozhodne,“ uvedl Jeník.