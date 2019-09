Za vstup do opraveného zámeckého parku se má platit, Slatiňany to odmítají

Už teď těsně před dokončením stavby hrazené z evropských fondů lidé ve slatiňanském parku zvědavě sledují přes plot, jak se celý areál proměnil k lepšímu a přiblížil se tomu, jak vypadal za časů knížete Františka Josefa z Auerspergu. Vidět jsou nové cesty, jezírko, dětské hospodářství i květinové záhony. Až se opravený park na jaře příštího roku otevře, budou se na něj mnozí dál dívat jen přes plot.

„Pokud budou muset platit vstupné, tak si to pohlédnou jednou, a víckrát už nebudou ochotni platit. Slatiňany jsou město vesnického charakteru, z větší části tam chodily maminky na mateřské dovolené s kočárky a vitální senioři,“ uvedl místostarosta Slatiňan Stanislav Šťastný.

Radní Slatiňan už odhlasovali usnesení, podle něhož si nepřejí, aby se v parku vstupné vybíralo.

Po rekonstrukci je zámecký park rozdělen replikou historického plotu na dvě části tak jako za časů knížete, který si na přelomu 19. a 20. století udělal ze slatiňanského zámku pohodlné šlechtické sídlo.

Jedna bude veřejná a do ní bude vstup i nadále volný, druhá část, v níž je zámek, socha koně i dětské hospodářství, jezírko a hřiště, je za plotem. A tam se má i platit.

Kastelán slatiňanského zámku Jaroslav Bušta už roky bojuje s vandaly, kteří ničí jednotlivé prvky vybavení zámeckého parku. Ohrazení takzvané zahrady a placení vstupného zdůvodňuje právě ochranou nových prvků parku.

„Je nutné si uvědomit, že nejde o městský park, ale od počátku koncipovanou soukromou zahradu k zámku a chráněnou dnes jako dílo zahradní architektury. Také je samozřejmě nutné financování údržby a péče o zahradu, na něž výnosy ze vstupného půjdou,“ uvedl Bušta.

Památkáři dodnes nerozhodli, kolik bude vstup stát.

Předběžně památkáři uvažují o tom, že jednorázové vstupné by mohlo stát návštěvníky třicet korun, což by se ale nemělo týkat dětí do šesti let, roční permanentka by pak vyšla na stokorunu.

„Samozřejmě návštěvník, který si zaplatí prohlídku zámku, bude mít v ceně možnost prohlídky zahrady zcela automaticky,“ uvedl kastelán.

V Litomyšli se neplatí, ale na Sychrově ano

Šťastný argumentuje tím, že za peníze z Unie se opravily i jiné zámecké parky - v Litomyšli či Lednicko-valtický areál - ale vstup tam zpoplatněn není. Kastelán zase vypočítává případy, kde je vnitřní park přístupný jen po zaplacení vstupného - například v Květné zahradě v Kroměříži, v Zahradách pod Pražským hradem, na zámcích Sychrov, Kratochvíle či Buchlovice.

Jenže ochranou proti vandalům, neukázněným pejskařům i cyklistům je podle Slatiňan už samotné oplocení a zavedení otevírací doby.

„Žádný významný ekonomický přínos přitom vybírání vstupného nepřinese. Platící návštěvník zámku bude mít volný vstup i do parku, tudíž opatření se dotkne především místních,“ uvedl Šťastný.

Uprostřed sporu by nemělo zaniknout, že oprava zámku i parku za více než sto milionů korun se povedla, což je pro město, kterému chybí přirozené centrum s náměstím, důležité.

A zvlášť významná je obnova právě anglického parku. Je skvěle zasazen do krajiny, návštěvníkům nabízí zajímavé průhledy a láká je na vycházku do lesů, v nichž se ukrývá romantizující budova v alpském stylu Švýcárna či Kočičí hrádek, oblíbené místo určené dětem.

Provoz běžně přístupné části zámeckého parku zůstane ve stejném režimu jako před obnovou, tedy i průchod areálem od kostela ke stájím a ke klapačce bude volný.

„Areál zámku Slatiňany je vedle drobné zahrady u zámku Litomyšl jediný krajinářsky komponovaný areál zahradního umění v Pardubickém kraji prohlášený za národní kulturní památku. I za této situace bude téměř polovina plochy parku všem návštěvníkům k dispozici zdarma, bez časového omezení,“ řekl Bušta.

Památkáři plánovali, že stavbu zahájenou v roce 2017 dokončí ještě letos, nakonec pak kvůli dokončovacím pracím otevřou až na jaře. V parku kvůli obnově padlo více než dvě stě stromů, které nahradila nová výsadba, objevily se tu i nové keře a trávníky, obnovou prošlo jezírko, dětské hospodářství, altány i lavičky.

Nejvýraznější změnou přímo na zámku je obnova lodžie na západním křídle, která byla zbořena v padesátých letech minulého století.