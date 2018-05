Šlapanice koupily areál zamořený chemikáliemi, čištění bude stát miliony

Když minulý týden jižní Moravu navštívila vláda v čele s Andrejem Babišem (ANO), zamířila i do zamořeného areálu ICEC ve Šlapanicích. Ten nedávno za necelých 22 milionů korun koupilo město.

K této částce je ale nutné přičíst další desítky až stovky milionů, které bude stát odstranění chemikálií. Šlapanice na zaplacení chtějí využít státní dotaci, jistou ji však nemají. A pokud radnice nestihne odstranit zamoření do konce roku, může jí Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) vyměřit pokutu.

Nebezpečné látky totiž zamořily půdu i spodní vody. Mezi zastupiteli kvůli tomu panují velké spory, do kterých politici zapojili i policii.

Starostka Michaela Trněná (Čisté Šlapanice) kvůli postupu při nákupu pozemku čelí ostré kritice.

„Areál jsme se rozhodli koupit, protože situaci dlouho nikdo neřešil. Pouze v roce 2003 se provedla první etapa sanace a od té doby je areál pořád stejný. Nutnosti odstranění ekologické zátěže jsme si vědomi a budeme usilovat o dotaci. Věříme, že ji dostaneme, protože původcem znečištění nejsou předešlí majitelé z Holandska, ale bývalé státní podniky. Stát by měl převzít odpovědnost. Proto jsme tu minulý týden měli vládu,“ hájí Trněná rozhodnutí o nákupu.

Sedm milionů ročně

Získání státní dotace na odstranění ekologické zátěže však není samozřejmé. Opozice tvrdí, že město mělo nechat odpovědnost za odstranění chemikálií na původním majiteli, protože samo sanaci z asi dvousetmilionového rozpočtu nemůže zaplatit.

„Bavíme se o nákladech v řádech stovek milionů. Kromě odstranění ekologické zátěže se musí zbourat i výrobní haly, to jsou další peníze navíc,“ uvedl bývalý šlapanický starosta Jaroslav Klaška (KDU-ČSL).

Přemrštěná se mu zdá i samotná cena, za kterou město areál koupilo. Podle Trněné však mají Šlapanice z areálu příjem sedm milionů ročně. „Takže se nám tato investice za tři roky vrátí,“ podotkla starostka.

K postupnému zamoření areálu docházelo už po druhé světové válce, kdy se zde pod taktovkou státu vyráběla dehtová lepenka. Právě kvůli drastickému dopadu na životní prostředí byla výroba v 70. letech ukončena. Později sloužil areál papírnám a poslední majitel Abel Tasman Investment ho používal převážně ke skladování.

Na odstranění ekologické zátěže dlouhodobě tlačí i ČIŽP. Už původnímu majiteli stanovila jako termín dokončení další etapy sanace konec letošního roku. Tím, že areál koupilo město, tuto zodpovědnost převedlo na sebe. „Za nesplnění opatření může být stanovena pokuta až do výše 500 tisíc korun. Nicméně Šlapanice mohou požádat o prodloužení termínu,“ informovala mluvčí inspekce Jana Jandová.

Podle slov Trněné se o udělení dotace rozhodne už v polovině tohoto roku. Pokud se peníze nepodaří získat touto formou, bude radnice s inspekcí vyjednávat a hledat další způsoby, jak potřebné prostředky najít.

„Bavíme se o částce 170 milionů. Uvažujeme, že v areálu o rozloze pěti hektarů postavíme domov pro seniory, hřiště, sportoviště, sportovní haly a kulturní dům, který nám hodně chybí. Mohla by tam vzniknout i komunitní škola a parkoviště,“ přiblížila starostka.

Zakázali nám přijít, tvrdí opozice

Na setkání s vládou přímo v areálu ICEC chtěli jít minulý čtvrtek i opoziční zastupitelé, kteří nákup kritizují. Tvrdí však, že ze sekretariátu starostky přišla zamítavá SMS. „Vládní návštěva je určená jen pro vedení města. Přítomnost dalších osob je nežádoucí. Děkujeme za pochopení,“ zněl její obsah.

Podle zastupitele Jana Zycháčka (TOP 09) se opozice chtěla jen přimluvit, aby stát finančně pomohl s úklidem. „Sám mám zamořenou studnu. Takový areál v centru města je velký problém,“ konstatoval.

Trněná odmítá, že někomu na setkání s vládou zakázala přijít. „Pouze jsem řekla jednomu konkrétnímu zastupiteli, že nejsem organizátorem schůzky. Je to iniciativa vlády a kraje. Nevím, jak přesně to kolegyně napsala. SMS jsem neviděla. Každopádně se tam dostavili další zastupitelé, nikoho jsme nevyváděli a nikomu jsme to nezakazovali,“ reagovala Trněná.

Opozice na ni podala i trestní oznámení. Starostku obviňuje, že obchod týkající se zmiňovaného areálu je pro město nevýhodný. Policisté si nechali udělat svůj posudek ceny areálu, podle kterého město 24 milionů ušetřilo. Proto také věc odložili. Opozice však tvrdí, že nevzali v úvahu cenu za odstranění ekologické zátěže, a chystá tak další právní kroky.