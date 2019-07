Před volbami developer sliboval lesopark, teď chce budovat sídliště

Developer chce novou čtvrť pro více než šest tisíc lidí vybudovat na západním okraji města směrem k tuřanskému letišti a stávající průmyslové zóně CTPark Brno South. Tu se přitom tento investor už patnáct let snaží výrazně rozšířit, naráží však na odpor Šlapanic.

Radnice by v této oblasti raději viděla lesopark. Nápad na propojení průmyslové zóny a obytné čtvrti je v přetahované developera s městem novinkou.

„Zatím nejde o definitivní plán. Snažíme se s vedením Šlapanic navázat konstruktivní komunikaci a shodnout se na využití tohoto území,“ uvedl regionální ředitel CTP David Chládek.

Podle aktuálního plánu developer počítá s výstavbou osmi čtyřpodlažních domů a celé řady dalších, menších budov. Součástí areálu je také zázemí pro sport, obchody a služby.

V sousedních průmyslových halách by pak mělo vzniknout až pět tisíc nových pracovních míst. CTP také slibuje, že je ochotná podílet se na stavbě dlouho plánovaného obchvatu, který by vyřešil dopravu kolem města.

Šlapanická starostka Michaela Trněná (Čisté Šlapanice) ovšem nechce o budování dalších továrních hal ani slyšet. Nejpozději do konce příštího roku chce prosadit nový územní plán města bez průmyslových zón.

Před volbami slibují nejen politici, napsala starostka

Jaký vztah má nyní vedení šlapanické radnice k developerovi, který provozuje například průmyslový park na Černovické terase a nyní přestavuje areál bývalé továrny Vlněna v Brně, naznačuje i článek, který starostka Trněná zveřejnila na webových stránkách „svého“ sdružení.

Upozorňuje na to, že ještě před loňskými volbami firma prezentovala plán, ve kterém počítala s velkým lesoparkem oddělujícím průmyslovou zónu od města.

„Najednou se lesopark scvrkl a místo něho se objevuje na plánech sídliště pro 6 200 lidí. Před volbami slibují nejen politici, ale i firma CTP ve Šlapanicích. Realita seriózního přístupu CTP se tentokrát ukázala velmi rychle,“ zlobí se v textu Trněná. Redakce se pokoušela starostku kontaktovat přímo, nezvedala však telefon a nereagovala ani na SMS.

Starostka naznačila i možnou předvolební spolupráci developera s místní organizací ODS, která ovšem nakonec zůstala s pouhými dvěma mandáty v opozici.

„Na podzim jsme zažili pravděpodobně jako jedni z mála v Česku novinku, a sice zapojení CTP jako investora případné průmyslové zóny do komunálních voleb. Jejich leták totiž přišel do schránek společně s propagačním materiálem ODS. Náhoda, nebo viditelná spolupráce?“ pustila se do spekulací starostka.

Developer už musel několikrát měnit plány

CTP taková nařčení odmítá. „Jsme podnikatelský subjekt a neangažujeme se v kampaních jakýchkoli politických stran či hnutí. CTP je významným vlastníkem pozemků ve Šlapanicích a jako takový vystupuje naprosto nezávisle s cílem rozjet své podnikání v souladu s platnými zákony,“ prohlásil Chládek.

Oba letáky před volbami roznášel člen šlapanické buňky ODS Vladimír Valach. K žádnému účelovému spojení před volbami podle něj nedošlo.

„Rozdával jsem propagační materiál CTP jako ukázku toho, co by mohlo ve Šlapanicích vzniknout, kdyby se občanští demokraté dostali do vedení města. Jako pravicová strana vznik průmyslové zóny podporujeme, potřebujeme vytvářet jakákoli pracovní místa. Důležité je, aby lidé ze Šlapanic měli zaměstnání v místě bydliště a nemuseli cestovat,“ myslí si Valach.

Nové sídliště ve Šlapanicích chce developer vybudovat na západním okraji města směrem k tuřanskému letišti.

Developer musel své šlapanické plány už několikrát měnit. V prvopočátku totiž mělo jít o vůbec největší investici CTP v Česku. Průmyslová zóna měla stát na ploše o rozloze 230 hektarů. Po dlouholetých jednáních se rozloha smrskla na polovinu. Přesto společnost plánovala investici okolo deseti miliard korun, a to i kvůli tomu, že osm hal už mezi přistávací drahou tuřanského letiště a Šlapanicemi stojí a v oblasti jí patří 36 hektarů pozemků.

Plán se CTP začal sypat ve chvíli, kdy se před pěti lety do vedení radnice poprvé dostalo sdružení Čisté Šlapanice, pro které byl odpor k průmyslové zóně jedním ze stěžejních bodů programu. Argumentovalo tím, že i ministerstvo životního prostředí neschvaluje výstavbu na nejúrodnější půdě.

A bez podpory radnice je CTP v pasti, protože město vlastní většinovou část pozemků, na kterých má areál stát. Developer ovšem jednání nevzdává.

„Stále jsme připraveni vést plnohodnotnou diskusi se všemi zainteresovanými stranami a veřejností,“ vzkázal Chládek.