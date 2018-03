V písecké Sladovně si děti vyzkoušejí, co dělat u dopravní nehody

Vyrobit auto z lepenky a vzhůru do ulic! V nich se pohybují policejní vozy, sanitky i hasiči. Všichni jsou propojeni vysílačkami. Najednou se stane nehoda. Co v takové situaci dělat? Jak zachránit někomu život a stát se hrdinou?

Spoustu zážitků přináší nová hravá expozice ve Sladovně v Písku. Navazuje na loňskou úspěšnou tvořivou výstavu Svět podle Šaška –- To je město, jejíž hlavní náplní byla stavba kartonového města.

„Výstava Já, hrdina nabídne zábavu i důležité informace, které se každému návštěvníkovi budou hodit v běžném životě. Všechna vozidla IZS jsme propojili vysílačkami tak, aby bylo možné komunikovat s centrálním dispečinkem,“ popisuje ředitel Sladovny Adam Langer, který 1. ledna vystřídal na tomto postu Terezu Dobiášovou.

Ta skončila po pěti letech. Pod jejím vedením Sladovna trhala návštěvnické rekordy a Dobiášová se postarala o prestiž tohoto kulturního zařízení po celé Evropě. Například jen loni v červenci a srpnu ji navštívilo 24 tisíc lidí.

Adam Langer ve Sladovně předtím působil jako vedoucí provozu. „Snažíme se víc zaměřit na komunikaci směrem z organizace pomocí sociálních sítí i dalších médií a více pracovat s návštěvníky přímo v expozicích, ale je to běh na delší trať,“ představuje své plány Langer.

S Divadlem bratří Formanů, Josefem Sodomkou a dalšími umělci připravuje velkou a živou výstavu s názvem Čarokraj. Tu galerie slavnostně zahájí na tradiční akci Pískoviště druhý květnový víkend.

„Jde o inspiraci příběhem Geralda Durrella Mluvící balík, což je skvělý dětský příběh plný fantazie, dobrodružství a hrdinství. Během Pískoviště počítáme i s oživlým nádvořím Sladovny, kde budou různé dílny pro rodiče i děti, Loutkářská dílna, svíčkárna Rodas, Šikovní výtvarníci a pokud vše klapne, tak i velká trampolína,“ dodává Langer.

Na podzim pak Sladovna otevře výstavu s animačním programem věnovanou 100. výročí od založení Československa. „Na sklonku roku potom zahájíme výstavní projekt věnovaný včelímu světu s názvem Rojení. A rýsuje se také jedno nebo dvě překvapení,“ podotýká Adam Langer.

Návštěvníci si tam nyní kromě výstavy Já, hrdina užijí i stálé expozice Hnízdo ilustrace, Pilařiště a Mraveniště. Sladovna má otevřeno v úterý, čtvrtek od 9 do 12 hodin. Ve středu, pátek a sobotu pak od 9 do 18 a v neděli 9 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za vstup 120 korun, děti od 3 do 15 let pak 90 korun. Rodinné vstupné je 350 korun.