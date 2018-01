Děti pomáhají ve Sladovně vyprávět příběh o cestě za přemožením tyrana

„Pro předškoláky je to super představení, menší by asi nestíhali pokyny. Je to něco jiného než divadlo. Děti milují pohyb, nevydrží v klidu pouze koukat, takže toto jim vše splní. Budou z toho mít zážitek,“ hodnotila po představení učitelka Monika Žlíčařová z MŠ pod Základní školou T. G. M. v Písku.

„Vezmu sem ségry! Bylo to moc hezké a úplně nejvíc se mi líbil drak. Ani jsem se ho nebála, chtěla jsem ho jen porazit,“ sršela odvahou šestiletá Eliška Telváková.

Nevšední představení vznikalo ve spolupráci s italskou divadelní společností TPO v Pratu, kde mělo světovou premiéru. Zkušeností souboru využila bývalá ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová, která jeho uměleckého šéfa oslovila s návrhem spolupráce na projektu Děti Lví srdce.

„Spolupráce se Sladovnou byla pro nás v mnoha směrech odlišná, protože my se zaměřujeme na tanec a Děti Lví srdce jsou založené na příběhu a jednoduchém textu. Těchto prostředků jsme doposud nevyužívali,“ vysvětluje umělecký šéf TPO Davide Venturini.

Dodal, že to byl složitý úkol a během příprav řešili několik důležitých otázek.

„Například tu, zda budou představení hrát herci, či tanečníci, nebo zda budou v hlavní roli i děti. Řešili jsme také, jak budou technologie v příběhu působit a fungovat. Měli jsme různé názory a nakonec vznikly dvě verze představení, které jsou obě zajímavé - jedna taneční a jedna herecká,“ přiblížil Venturini.

Výsledkem česko-italské spolupráce je inscenace, která je vytvořená speciálně pro dětská muzea, galerie či zařízení podobného typu. Představení už má za sebou více než sto repríz a vidělo ho tisíce dětí.

Sladovna zve na představení až do konce jarních prázdnin 18. března. Představení pro veřejnost jsou vždy o víkendech. V sobotu jsou začátky ve 13, 15 a 17 hodin, v neděli pak ve 13 a 15 hodin. Vstupné je 65 korun. Návštěvníci, kteří mají zaplacený vstup do celé Sladovny nebo roční kartu, už za hru neplatí nic.

Představení pro školy bývají ve středu a ve čtvrtek od 9, 10.30 a 13 hodin. Vstupné za žáka činí 40 korun. Rezervace jsou možné na webu www.sladovna.cz.