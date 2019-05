Chystaná stezka v oblacích na Klínovci budí nadšení i velké obavy

Projekt připravuje společnost Skywalk Klínovec, ve které má menšinový podíl spolumajitel tamního skiareálu Petr Zeman. „Pokud se nevyskytnou nějaké komplikace, investice je plánovaná po zimě v roce 2020,“ informoval.

Záměr podporuje starosta Jáchymova Bronislav Grulich i starostka Loučné pod Klínovcem Jana Müllerová. Ta se domnívá, že z hlediska turismu přinese Skywalk pozitiva, jistě ale bude stavbou kontroverzní.

„Některým lidem se bude líbit, jiným ne. Nepůjde o nic malého, vidět bude i z dálky,“ řekla.

Proti nápadu už ale existuje petice a zásadně s ní nesouhlasí všichni zastupitelé Božího Daru v čele se starostou Janem Horníkem. Bojí se, že se ze stezky stane lunapark.

„Děláme všechno pro to, abychom tomu zabránili, nebo alespoň zmenšili fantasmagorické nápady. Bohužel, nemáme dostatek informací. Víme jen, že by to mělo vzniknout a že už je to v docela pokročilém stadiu,“ uvedl. Skywalk podle něj představuje zásah do životního prostředí, krajinného rázu i dopravy, která by ještě narostla.

Proti tomu se ale ohradil Petr Zeman s tím, že Jan Horník informace má a kvůli obavám božídarských zastupitelů došlo k redukci plánu. „Stezka se posunula půl kilometru od vrcholu, což bylo částečně i doporučení posudků vlivu na krajinný ráz, a její celková výška se zásadně snížila,“ řekl.

Zatímco původně investoři uvažovali o 75 metrech, nyní je to 51 metrů. Posunem se snížila také nadmořská výška stezky a podle Petra Zemana zakryjí stromy zhruba třetinu její výšky. Ujistil také, že se nebude masivně kácet, neboť stromy jsou tím, co turisty na stezku přitahuje. Projekt se má uskutečnit v katastru Jáchymova, pro který by mohl představovat finanční injekci.

„Když pominu nějaký jednorázový obnos z prodeje pozemku pod vstupním objektem a objektem budoucího gastra, další peníze do rozpočtu budou z pronájmu pozemku pod přístupovou chodbou a poplatku z každé prodané vstupenky. To znamená čím víc lidí sem dorazí, tím bude příspěvek větší,“ uvedl Bronislav Grulich.

Problémy s dopravou jsou podle něj hlavně v zimě, a to kvůli ranním příjezdům a odpoledním odjezdům lyžařů. U návštěvníků stezky očekává, že budou přijíždět v zásadě během celého dne.

Nárůst dopravy odhaduje v řádech stovek automobilů. Stezka bude v provozu celoročně a návštěvníci by vozy mohli nechat u nástupu na sedačkovou lanovku v Jáchymově. Ta by je vyvezla na vrchol.

Celoroční provoz přinese víc pracovních míst, věří skiareál

Podle mluvčí skiareálu na Klínovci Hany Hoffmannové projekt zlepší tamní zázemí, což je i dlouhodobým záměrem střediska. „Chápeme, že navrhovaná stavba nebude po chuti všem, to je pochopitelné a očekávané. Pro nás je to však logický krok k nastavení celoročního provozu a s tím spojenými benefity v oblasti dlouhodobé lokální zaměstnanosti a zvýšení celkové atraktivity celého regionu,“ uvedla.

Stezka v oblacích už funguje nad Dolní Moravou na severu Pardubického kraje od prosince 2015. Obec byla vždy spíše zimním střediskem a podle starosty Richarda Nováka projekt přispěl ke stabilizaci cestovního ruchu. Letní sezona nakonec předčila tu zimní, přičemž největší zájem o novinku byl v prvním roce fungování.

„Kdybychom nyní stáli před tím rozhodnutím, postupovali bychom asi stejně, jen bychom to doplnili nějakou infrastrukturou, jako jsou parkovací plochy a parkování před obcí s kyvadlovou dopravou,“ řekl.

V případě Klínovce je to ale podle něj jiné, neboť má více nástupních míst a velkou parkovací kapacitu. „V prvním roce si to chce dát ale trošičku pozor a asi i ve spolupráci s policií usměrňovat pohyb na ty správné parkovací plochy, aby nevznikaly komplikace,“ upozornil Richard Novák.