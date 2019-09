Radní v Havlíčkově Brodě nechali odstranit tabule oceněné naučné stezky

Autorům naučného putování, spolku Motanice, brodští radní ani napodruhé neprodloužili pronájem ploch, na nichž informační tabule stály.

„Mrzí nás to. Ale tak trochu jsme takové rozhodnutí čekali a nezaskočilo nás. Ihned po rozhodnutí jsme všechny tabule sundali,“ konstatovala předsedkyně spolku Motanice Michaela Krpálková.

Naučná stezka vedla po území Havlíčkova Brodu. Začínala u nádraží a klikatila se do centra města. Na třinácti zastaveních zájemce seznámila s životy básníka a grafika Bohuslava Reynka, jeho synů Jiřího a Daniela i malíře Jana Zrzavého. Všichni jsou s regionem Havlíčkobrodska i se samotným městem spjati.

Každá tabule byla navíc opatřena ve spodní části takzvanou pletáží. Právě podle několik centimetrů širokého úpletu z vlny dostala stezka svůj název.

Motanice stezku zřídila v září roku 2017. Měla sloužit k oživení veřejného prostoru a zároveň netradiční formou upozorňovat na zajímavá místa a památky spojené s životy známých místních umělců. Počin se zjevně vydařil.

Pletená stezka se stala v anketě veřejnosti Skutkem roku 2017. Spolek Motanice za ni na slavnostním večeru na zámku v Kamenici nad Lipou loni v létě převzal ocenění.

Pletená stezka připomíná umělecké osobnosti Havlíčkobrodska.

Jenže podle brodského místostarosty Libora Honzárka radní i napodruhé vyhověli námitkám památkářů, kteří je prezentovali už od počátku plánování stezky. „Výhrady přetrvávaly, tudíž jsme se rozhodli opětovně neprodlužovat smlouvu. Od počátku byla stezka vnímána jako dočasná,“ vysvětlil znovu Honzárek.

Jak dodal, stezku oslovení odborníci nepovažovali za graficky a vizuálně vydařenou. Zároveň některé z infotabulí nebyly podle něj vhodně umístěny. Například ta poblíž kostela prakticky kopírovala ceduli, u níž začíná naučná turistická stezka Bohuslava Reynka.

Tu v září 2011 ke čtyřicátému výročí úmrtí Bohuslava Reynka otevírali osobně jeho synové Jiří a Daniel. Devítikilometrová trasa vede do Petrkova, kde rodina žila, a do Svatého Kříže, kde je pohřbena. „Dvě totožné tabule byly jen pár desítek metrů od sebe,“ podotkl Honzárek.

Vždy po dešti byla pletená část u tabulí spíše pro ostudu

Výtky k podobě tabulí měli i nezávislí odborníci. „Kombinace zdejších výtvarných umělců a pletáže se mi zdála nepatřičná. Úplet z vlny s nimi neměl nic společného. Navíc to zrovna není materiál vhodný do exteriéru. Po dešti to bylo spíše pro ostudu,“ ohodnotila ředitelka havlíčkobrodské galerie Hana Nováková.

Samotnou stezku ale označila za dobrý nápad. Připomínka osobností Reynků i Jana Zrzavého bude podle ní ve veřejném prostoru chybět. „Sice nárazově vystavujeme jejich díla, ale protože jsou papírová, je to možné vždy jen na krátkou dobu. Chtěli bychom ve spolupráci s muzeem časem zřídit stálou expozici, na níž bychom tyto, ale i další místní umělce, trvale představovali,“ zmínila Nováková.

Tabule spolek Motanice schoval. Využít je hodlá při turistickém pochodu Jeníkova špacírka, který každoročně vychází na počátku října z Okrouhlice, rodiště Jana Zrzavého.

Komu je věnována Pletená stezka v Havlíčkově Brodě Naučná stezka připomíná malíře Jana Zrzavého (1890–1977), rodáka z Okrouhlice u Havlíčkova Brodu. V Brodě studoval na gymnáziu, poté odešel do Brna a později do Prahy. V Okrouhlici v budově pošty si zřídil ateliér, v němž tvořil v posledních osmnácti letech svého života. Básník, překladatel a grafik Bohuslav Reynek (1892–1971) střídavě žil ve Francii a v rodném Petrkově, kde se staral o statek. Po jeho zestátnění na něm pracoval jako dělník. Jeho tvorbu ovlivnila Vysočina i láska k Bohu. I se svou ženou, francouzskou básnířkou Suzanne Renaud, je pochován ve Svatém Kříži. Stezka je věnovaná i jeho synům Jiřímu (překladatel a grafik) a Danielovi (umělecký fotograf). Oba zemřeli v roce 2014 krátce po sobě.

Co s tabulemi bude dál, zatím není jasné. Původně Motanice zvažovala, že by se dohodla s majiteli pozemků poblíž míst, kde cedule stály. Radnici by tak spolek obešel a stezka mohla fungovat dál.

Tím by se ale dostal do přímého konfliktu s vedením radnice. „Nebyl by to od nich příliš šťastný postup,“ naznačil Honzárek. Zároveň zdůraznil, že pro umístění tabulí v městské památkové zóně by i tak Motanice potřebovala souhlasné stanovisko památkářů.

Během léta se spekulovalo, že za rozhodnutím o ukončení Pletené stezky jsou politické důvody. Před dvěma roky projekt schvalovala rada města, v níž byli s ODS a TOP 09 i lidovci, nezávislí Broďáci nebo uskupení Společně pro Brod. A k těmto hnutím mají členové Motanice velice blízko.

Jenže po volbách tato uskupení nahradilo v koalici s ODS hnutí ANO. Původní partnerské vazby se zpřetrhaly, bývalí partneři ostře kritizovali spojení ODS s ANO. Do brodské koalice dnes patří i TOP 09 a ČSSD.

Do toho se navíc na jaře přidaly celorepublikové demonstrace proti premiéru Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti Marii Benešové. A právě Michaela Krpálková byla v Havlíčkově Brodě jednou z jejich nejvýznamnějších spoluorganizátorek. Úvahy o zpolitizování stezky od počátku vedení města odmítá. Nyní na to přistoupila i Motanice.

„Dokážeme si načíst, jak kdo v radě hlasoval. Paradoxně nás podpořili lidé, od nichž jsme to nečekali, a potopili radní, o kterých jsme si mysleli, že stojí na naší straně,“ diví se Krpálková. Rozhodnutí radních tak nyní chápe spíše jako osobní postoj některých z nich. „Je to jejich vizitka. Oceněný počin mohli využít ke snadným politickým bodům, aniž by je to stálo nějakou práci,“ zklamaně dodala Michaela Krpálková.