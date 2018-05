Rekordmani hlásí své děti i do šesti pardubických školek najednou

Tito rodiče zřejmě velmi stojí o to, aby se jejich dítě dostalo alespoň do jedné pardubické mateřské školky. Proto podali celkem šest přihlášek do různých školek po Pardubicích.

V některých mateřských školkách je sice převis přihlášek, ovšem ne dramatický, možná i proto, že rodiče mohou podat přihlášku do libovolného počtu mateřských škol, a zvýšit tak šanci svého dítěte na přijetí.

„Na případná volná místa se ještě budou moci děti přihlásit podle informací na jednotlivých mateřských školách. Stále se řeší odklady a další místa se uvolňují i po vyřešení vícenásobných přihlášek. Často se také stává, že rodiče zapíší své dítě do jiné školky, a v původní školce se tak uvolní místo,“ řekla Iva Kamenická z odboru školství pardubického magistrátu.

Nejvíce bodů se uděluje za věk a trvalé bydliště

Jistotu přijetí mají totiž děti předškolního věku, pro něž je předškolní vzdělávání podle zákona povinné. „Na tyto děti se v jejich spádovém obvodě určitě dostane,“ uvedla Kamenická.

Pardubický magistrát, jenž je zřizovatelem 30 mateřských škol, nabízí 877 míst. Jejich ředitelky nyní vyhodnocují přihlášky a rozhodují o přijetí. Nejvíce bodů se uděluje za věk a trvalé bydliště. Zda se dítě dostalo do vybrané školky, či nikoli, bude v Pardubicích jasné 10. června. To totiž končí 30denní správní řízení, které vedou ředitelky jednotlivých školek, a to měsíc od zápisu do mateřských škol.

„O výsledcích jsou rodiče informováni a mohou sledovat průběžné pořadí na webové aplikaci pardubice. zapisy.eu,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Poté budou ředitelky jednotlivých mateřských škol vědět, kolik dětí mohou případně ještě přijmout.

Počet přihlášek je libovolný, šest je rekord

Děti mohou být přihlášeny současně do libovolného počtu mateřských škol, takže zmíněnému rekordnímu přihlášení dítěte do šesti různých školek nic nebrání.

V nedalekém Starém Hradišti pro následující školní rok přibírají více dětí, než bylo dosud běžné. Budova totiž potřebovala opravu a v jejím rámci se nabízelo rozšířit školku o jednu novou třídu malých uchazečů.

„Do nového oddělení začne od září chodit 24 dětí, dalších deset míst máme po letos odcházejících předškolácích. Místa jsme z velké části obsadili dětmi z našich spádových obcí a doplnili uchazeči odjinud, například z Polabin,“ řekla ředitelka Mateřské školy ve Starém Hradišti Tereza Snášelová.

Do svitavské školky Milady Horákové se dostaly všechny děti, tedy i ty nejmenší dvouleté.

„Pro druhé kolo jsme nechali čtyři místa. U těch nejmenších dvouletých trváme na určité míře samoobslužné činnosti, tedy aby byly bez plen, to bychom v množství dětí v jedné třídě nezvládli,“ řekla ředitelka Mateřské školy Milady Horákové Petra Nováková.