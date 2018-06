Mateřské školy v okolí Prahy jsou plné. Ředitelé musejí děti odmítat

„Loňský rok byl pro zápisy mnohem příznivější a podařilo se přijmout i hraniční tříleté děti. Letos se ale počet nepřijatých dětí zdvojnásobil. Obávám se, že bude ještě hůř. Plánujeme u nás další výstavbu rodinných domů, takže dětí bude přibývat. Jen loni se do města přistěhovalo více než 700 nových občanů, což je celá vesnice,“ přibližuje místostarosta Petr Kváča, podle kterého za dva roky ještě vše zkomplikuje povinnost přijímat i dvouleté děti.



„Je naprosto nepředstavitelné, abychom je přijímali. Momentálně potřebujeme minimálně šest dalších tříd, abychom mohli uspokojit aktuální poptávku,“ upozorňuje Kváča a dodává, že město rodičům dětí, které nebyly přijaty do školky, pomoci zatím nemůže.

Řešení musí přijít rychle

„Ta situace je obdobná i v okolních obcích. I když bychom rádi pomohli, nemáme jak. Školky nenafoukneme. Připravujeme projekt na výstavbu zcela nové budovy, ale to je na začátku a chvíli to ještě potrvá,“ přiznává místostarosta s tím, že jako řešení se nabízí nízkonákladová dřevostavba.

„Byl jsem se podívat v Přezleticích, kde je školka v takové budově umístěna. Paní ředitelka je spokojená a žádné problémy nezaznamenala. Další výhodou pak je, že stavba trvá jen pár měsíců a školku by bylo možné otevřít co nejdříve a nečekat na nový školní rok,“ vysvětluje Kváča.

Projekt by radnici vyšel zhruba na 39 milionů korun, kdy by v objektu bylo vybudováno šest tříd s kapacitou 144 míst.

„I tady se nabízí možnost dotace. Zkusíme požádat a pak uvidíme, co a jak dál. Vím ale, že do příštího školního roku tento nedostatek musíme vyřešit,“ slibuje místostarosta a připomíná, že aktuální kapacita mateřských škol v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi je 621 míst.

Mateřské školy ve Středočeském kraji Podle dat statistického úřadu bylo ve školním roce 2016/2017 ve středních Čechách 762 mateřských škol , které navštěvovalo 49 771 dětí . Z toho bylo 4 671 mladších tří let. Pětiletých dětí ve školním roce 2016/2017 chodilo do mateřských škol 15 585.

, které navštěvovalo . Z toho bylo 4 671 mladších tří let. Pětiletých dětí ve školním roce 2016/2017 chodilo do mateřských škol 15 585. Některé mateřské školy z důvodu nedostatečné kapacity tříleté děti nepřijímají.

tříleté děti nepřijímají. Jen v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi letos odmítli 160 dětí . Kapacita tamních školek je 621 míst. Do města se v loňském roce přistěhovalo okolo 700 nových obyvatel. Aktuálně je tu zapotřebí vybudovat šest nových tříd pro předškolní děti.

. Kapacita tamních školek je 621 míst. Do města se v loňském roce přistěhovalo okolo 700 nových obyvatel. Aktuálně je tu zapotřebí vybudovat šest nových tříd pro předškolní děti. Naopak v Příbrami je kapacita mateřských škol 1 332 míst. Obsazeno je aktuálně 1 294 míst a některé školky tak děti stále přijímají. Konkrétně MŠ Bratří Čapků, MŠ Školní a MŠ Jana Drdy.



O moc lépe na tom nejsou ani ve středočeských Líbeznicích. I tady se tříleté děti do školky nedostaly. „Předškolní děti ještě zvládáme, ale školky jsou plné do posledního místa,“ upozorňuje líbeznický starosta Martin Kupka s tím, že aktuální kapacita tamní mateřské školy je 116 dětí. V pondělí ve městě zahájili přístavbu další budovy, kde přibude devět míst. Projekt vyjde na 5,5 milionu korun a radnice stále pevně věří, že se jí na stavbu podaří získat dotaci z ministerstva školství.

„Ministerstvo by mělo v nejbližších dnech vypsat grant na stavby školek. Dotaci máme přislíbenou, ale nemohli jsme už nadále čekat. Pokud vše dobře půjde a nevyskytnou se komplikace, předpokládám, že bychom v září mohli otevřít a přijmout tak další děti,“ vysvětluje Kupka s tím, že i když stavbu začali ještě před vypsáním grantu, žádné podmínky neporušili.

„Jednou z podmínek ale je, že kolaudace nesmí proběhnout před rozhodnutím ministerstva, to znamená, že nejdříve musíme mít v ruce rozhodnutí, zdali jsme dotaci získali, či nikoliv,“ objasňuje starosta.

Může se tedy stát, že školka bude postavena, ale nebude moci být zkolaudována. „Věřím, že k tomu nedojde, ale zcela vyloučit to nemohu,“ přiznává Kupka.

Navíc, povinnost přijímat do školek dvouleté děti, která má začít platit v roce 2020, může být ještě zrušena. „Bojujeme o to, aby byl tento zákon zrušen. Pokud by totiž začal platit, některé obce by se dostaly do svízelné situace. My například už nemáme možnost školku rozšířit ani nemůžeme postavit další, jelikož nemáme kde. A podobně jsou na tom i jiná města,“ varuje Kupka.

Znatelně lépe jsou na tom rodiče v Příbrami, kde je v mateřských školách stále několik volných míst. „Nyní je v našich mateřských školách obsazeno 1 294 míst z celkové kapacity 1 332 dětí. Po letošním zápisu do mateřských škol bylo přijato 345 dětí a školky podle svých možností přijímaly a přijímají i děti z okolních obcí,“ říká mluvčí radnice Pavlína Svobodová.

Dodává, že v současné době je možné se ještě dodatečně do některých školek přihlásit. „Volná jsou místa ve školkách Bratří Čapků, Školní a Jana Drdy,“ upřesňuje Svobodová.