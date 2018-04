Žáci se stali pouze zbožím, říká ředitelka školy s osmi desítkami dětí

Na škole se sama učila, teď jí dělá ředitelku Pro Annu Knoflíčkovou je základní škola ve Strážku srdeční záležitostí. Chodila do ní už jako dítě a nyní v ní pracuje jako ředitelka. „Myslím, že je důležité, že do ní chodím ráda pořád,“ usmívá se. Proč si myslíte, že je dobré udržovat v obcích devítileté školy s menším počtem žáků?

Úplná devítiletá škola je důležitá pro udržení stabilního života v menších obcích. Podporujeme komunitní život obcí, zajišťujeme kulturní aktivity a setkávání různých generací. Navíc plně konkurujeme vzdělávací nabídce velkých škol v okolí. Co si myslíte, že vaše škola může nabídnout jiného, než mají velké školy ve městech?

Jednoznačně je to výuka v malém počtu žáků, ve skupinách. To umožňuje individuální přístup, větší přehled o práci jednotlivců a sledování jejich pokroku. Také ale snížení výskytu rizikového chování mezi dětmi a okamžité řešení kázeňských problémů. Je něco, na co jste opravdu pyšná, že se vám povedlo v pozici ředitelky dokázat?

Dovolím si říct, že jsem pyšná na to, že škola ve Strážku dokáže využívat dotační příležitosti. Stále se vybavuje novými učebními zařízeními a pomůckami, a výrazně tak zlepšuje podmínky pro vzdělávání. Nyní jsme například získali dotaci na modernizaci učeben počítačů, jazyků, přírodních věd a školní dílny. Dále jsem pyšná na to, že mám stabilní tým pedagogů s požadovanou odborností a že žáci, kteří od nás odcházejí, jsou na středních školách a v životě úspěšní. Co byste škole přála do budoucna?

Přála bych si, aby škola dál fungovala jako úplná devítiletá. Ráda bych, aby měla více žáků a stále motivované pedagogy, kteří svou práci budou dělat rádi.