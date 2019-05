Hradec má potíže s opravami umělecké školy. Chybí plán, jak pokračovat

Pod palbou kritiky opozice se na úterním zastupitelstvu ocitlo nové vedení Hradce Králové. Nedokázalo předložit jasný plán, jak chce město dál pokračovat v rekonstrukci areálu bývalé základní školy Jih pro potřeby základní umělecké školy Střezina.

Opoziční Piráti už na minulém zasedání požadovali vypracovat harmonogram prací. Investiční odbor však připravil jen plán na úpravu třetiny areálu. Právě za to sklidilo vedení města největší díl kritiky.

„Na mě to dělá dojem, že Střezinu chcete z menší části zaflikovat a pak ji poslat pod koberec,“ pronesl opoziční zastupitel Pavel Vrbický (Piráti).

„Řešíme pouze menší část a tu větší odsouváme naprosto na neurčito. V harmonogramu o tom není ani čárka. Dobré dvě třetiny objektů nejsou řešeny,“ upozornil další zastupitel Pirátů Aleš Dohnal.

„Na zbývající část areálu se bude zpracovávat projektová dokumentace zcela znovu,“ odvětil náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS). Na dotaz MF DNES, kdy k zadání nové dokumentace dojde, však odpovědět nedokázal.

„V první řadě se budou muset vedení a zastupitelé rozhodnout, jestli se bude pokračovat v projektu tak, jak byl nastaven, nebo jestli dojde k určitým změnám. Vše se odvíjí od peněz,“ vysvětlil před zasedáním zastupitelstva pověřený vedoucí investičního odboru města Valentýn Avramov.

Vedení města předložilo zastupitelům pouze rámcový rozvrh na dostavbu dvou budov a spojovací chodby. Dva ze tří řešených stavebních objektů jsou nyní již rozestavěné a hrozí, že kdyby je radnice nenechala rychle zabezpečit, musela by je později strhnout. Jenže o které objekty přesně jde, dlouho nebylo zřejmé.

Po jednání rady, která před týdnem schválila vypsání zakázky na revizi projektové dokumentace, nebylo nové vedení schopné odpovědět na dotazy novinářů, které budovy se mají opravit v první vlně. Zatímco škola hovořila o objektu pro populární hudbu, označeném SO 04, radní do tendru poslali budovu SO 05, kde sídlí taneční obor.

Budova tanečního oboru se opraví v první vlně, škole to neřekli

„Na schůzce u pana náměstka Bláhy jsem se snažil vysvětlit, že objekt číslo 4 bude po dostavbě první budovy uvolněn a stavba tam může pokračovat. Z našeho pohledu tam nebude žádná změna v projektu, lze využít stávajícího stavebního povolení. Po měsíci jsem však zjistil, že je připravována revize projektu na budovy 6 a 7, ale nově i objektu číslo 5, současného tanečního oboru,“ upozornil ředitel školy Karel Šust, který vystoupil v diskusi jako host.

Dále poukázal, že dosud vzniklo harmonogramů několik. Ten poslední skončil v červnu loňského roku a od té doby se nic neděje. „Můžeme oslavit rok nicnedělání,“ poznamenal ředitel školy.

Protože chybí výhled dalších prací, nemůže vedení školy připravit kantory ani rodiče žáků na to, co bude následovat. Pedagogové již byli připravení na další stěhování, a teď nevědí co dál.

„Já jsem v ZUŠ Střezina také zabloudil, možná ještě teď bloudím. Vyznat se v tom, jak to bylo připraveno, je velice obtížné,“ obhajoval zmatky v přípravě projektu Bláha.

Záměna dvou stavebních objektů je dalším příkladem nevyzpytatelného chování současné koalice, kdy jednu věc projedná s druhou stranou, ale nakonec schválí zcela jiné řešení.

Ukázala to už na jaře při jednání o narovnání se stavební firmou Prima, která Střezinu loni rozestavěla a pak od zakázky kvůli chybám v projektu ustoupila.

Vedení města se s ní dohodlo na vypořádání závazků, ale pak takřka jednohlasně hlasovalo proti dojednané úmluvě, a tak spor nejspíš zamíří k soudu.

Pro školu je rozhodnutí stavět nejprve v objektu tanečního oboru velký problém. Prostory využívá 500 tanečníků a zatímco původní harmonogram počítal s postupným přesouváním výuky, v současnosti, kdy harmonogram přestavby chybí, nemá škola žáky kam přesunout.

„Toto jsem s nikým nekonzultoval. Pro nás to znamená nejistotu ve stěhování do speciálních prostor, které nejsou nikde k sehnání,“ řekl před zastupiteli Karel Šust.

Pověřený vedoucí investičního odboru Valentýn Avramov, který nový plán prací připravoval, už minulý týden na dotaz MF DNES vysvětlil, že budovu SO 05 vedení města zvolilo kvůli tomu, že do ní ústí rozestavěná spojovací chodba: „Pokud by se udělal jen ten rozestavěný objekt a chodba, tak ta chodba by nikam nevedla.“

Projekt je třeba reklamovat. Zda se tak stalo, nikdo neodpovídá

Na revizi projektové dokumentace u tří stavebních objektů radní minulý týden schválili tendr za maximálně tři miliony korun. Jde o výrazný nárůst ceny, protože původní projekt na celý areál přišel jen na 2,1 milionu.

Zde se však opozice s koalicí shodnou, že původní dokumentace byla výrazně podhodnocená. Na chyby v projektu upozornila město stavební společnost Prima, která si nechala vypracovat posudek od mezinárodní auditorské firmy TÜV Nord.

Už na minulém zasedání uložili zastupitelé vedení města, aby dokumentaci reklamovalo. Ale investiční náměstek ani vedoucí odboru nedokázali MF DNES odpovědět, jak jednání s projektantem dopadlo. Informace se domáhala v úterý i bývalá náměstkyně primátora pro školství a nyní opoziční zastupitelka za lidoveckou Koalici pro Hradec Anna Maclová, ale ani ona se jí nedočkala.

„Co se týče reklamace dokumentace, už v minulém období o ní byly pochybnosti. Netuším, zda vůči projektantům byly uplatněny, nebo ne. To v této chvíli není podstatné. To, co lze z této dokumentace opravit, opraveno bude,“ reagoval vyhýbavě Bláha.

„Celé škole chybí jasná vize města a vůle realizovat stavbu v nejkratším možném termínu. Vrátili jsme se o osm let zpět. Už dávno jsme měli s městem vyargumentovanou potřebnost a velikost projektu. Zvažovali jsme desítky objektů i stavbu na zelené louce. Vždy jsme skončili na částce kolem 180 milionů korun,“ řekl ředitel školy, než mu vypršel pětiminutový čas pro diskutující. Zastupitelé dokonce hlasovali, zda ředitel může mluvit dál.

„Dobrý řečník si umí připravit řeč tak, aby se vešel do vymezeného času,“ prohlásil před hlasováním primátor Alexandr Hrabálek (za ODS), který ředitele ubezpečil, že politikům na Střezině záleží.

Před zastupiteli vystoupil také zástupce rodičů a spoluautor petice čítající přes 2 300 podpisů Stanislav Klik. Připomněl, ze Střezina je největší základní uměleckou školou v zemi a tomu odpovídá i velikost nákladů na přestavbu.

„Jestli někde může být levnější baterie na toaletě, tak ji vyměňte, ale už tu školu udělejte. O tom, že stavba stojí, víme rok, ale po půlroční práci koalice bych jako občan čekal jakýsi leadership,“ kritizoval Klik.

Opoziční Piráti se snažili prosadit, aby napříště o všech krocích ohledně Střeziny už nerozhodovala pouze rada města, ale přímo zastupitelstvo. Narychlo připravený návrh však zastupitelé odmítli.

Práce na stavbě se zastavily v červnu 2018, škola učí ve starých učebnách: