Kvůli průtahům s dotacemi museli v Okříškách vzdát rozšíření školky

Školka, která v městysi nyní funguje, slouží zhruba osmi desítkám dětí. Uspokojit všechny žadatele o umístění dítěte v tomto zařízení se však doposud dařilo hlavně díky udílení výjimek z počtu dětí ve třídě.

„Letošní zápis ale ukázal, že rozšíření školky už je opravdu nutné. Devět žadatelů jsme nakonec museli odmítnout. I když se jednalo o děti mladší tří let, rádi bychom vyhověli i jejich rodičům,“ nastínil starosta Okříšek Zdeněk Ryšavý.



Přístavba mateřinky vyjde na zhruba 17,5 milionu korun, proto se městys snaží získat na akci prostředky ze státních i evropských grantů. Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Okříšští zasílali před tři čtvrtě rokem.

„Ovšem doteď nemáme v rukou žádný výsledek,“ zdůraznil Zdeněk Ryšavý.

Městys proto letos 14. března zažádal ještě o finanční injekci z nově vyhlášeného programu ministerstva financí. Předpoklad Okříšek, že vyhodnocení bude provedeno co nejrychleji, aby bylo možné stihnout stavbu do konce roku, jak je stanoveno v podmínkách, se však ukázal jako lichý. Výsledek obdržel městys až začátkem června.

Nechtěli riskovat, že se dostanou do finančních problémů

„Dozvěděli jsme se, že náš projekt sice vyhověl, ale nevejde se do alokované finanční částky. Jenže již za týden přišel další dopis, v němž nám byla nabídnuta částečná dotace ve výši 7,5 milionu korun,“ popsal v rychlém sledu jdoucí změny okříšský starosta.

Radní poté zvažovali, zda nabízenou částečnou dotaci přijmout. Městys neměl v tu chvíli zajištěno zbývajících deset milionů, navíc Okříšky čeká ještě nákladné budování čističky odpadních vod.



„Mohli bychom se dostat do finančních problémů, což jsme nechtěli riskovat, takže jsme poměrnou část dotace nakonec odmítli. Zároveň rada zrušila rozpracované výběrové řízení na dodavatele stavby s tím, že to zkusíme znovu na podzim, kdy by mohly být i výhodnější finanční nabídky,“ přiblížil starosta Ryšavý. Změnám však ještě nebyl konec.

V půli července Okříšští obdrželi e-mail, kde je ministerstvo financí informuje, že by mohli získat dotaci v plné výši. Na radost však v městysi prostor nebyl - vypsání nového výběrového řízení na dodavatele stavby a jeho administrace by dle vedení Okříšek zabraly minimálně měsíc a do konce roku by tedy zbývalo pouze čtyři a půl měsíce.

„A všechny námi oslovené stavební firmy se shodly na tom, že stavbu takového rozsahu za tuto dobu stihnout nelze,“ konstatoval starosta. Okříšky se musely z tohoto důvodu nakonec dotace v plné výši, nad níž by ještě před několika týdny jásaly, paradoxně vzdát.

Z důvodů termínů se přiznané dotace vzdaly i další obce

Podle starosty Ryšavého je ale velmi pravděpodobné, že podobně se zachovala i řada dalších obcí, z nichž jenom málokterá si troufne zrealizovat svůj projekt v takto krátkém čase. Což více méně potvrdilo i ministerstvo.

„Při hodnocení žádostí o projekty skutečně obec Okříšky splnila náležitosti a její projekt byl vyhodnocen jako vyhovující. Nicméně z důvodu vyššího bodového hodnocení byla dána přednost jiným projektům. Některé z obcí, které se se svými žádostmi umístily právě před Okříškami, však poté, co obdržely oznámení o přidělení dotace, od svých žádostí odstoupily. Díky tomu došlo k uvolnění prostředků a byly osloveny další obce v pořadí, mezi nimi také Okříšky,“ vysvětlila postup Šárka Šmolíková z tiskového oddělení ministerstva financí.

V Okříškách se ale nevzdávají - stále je ještě ve hře jejich žádost o dotaci do IROP, případně věří i ve vyhlášení stejného programu ministerstva financí také v příštím roce.

„Hlavně doufám, že podmínky budou nastavené lépe než letos, především co se týče kratších termínů vyhlášení a vyhodnocení, aby měly obce dostatek času svoje stavby vysoutěžit a postavit,“ dodal Zdeněk Ryšavý.



Plánovaná dvoupodlažní přístavba současné trojtřídní mateřské školy v Okříškách kromě jedné třídy navíc zahrnuje rovněž prostory pro cvičení a pro specializované činnosti při práci s integrovanými dětmi.