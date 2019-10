Místo učeben rozbouraný dvorek, opravu školy zastavila narušená statika

„Představovali jsme si, že učebny budou do oslav hotové a ukážeme je veřejnosti. Místo toho máme rozbouraný dvorek a nedodělané stavby,“ popisuje ředitel školy Otto Ondráček.

Stavební práce přitom začaly už loni koncem června.

„Je to zatím nejtěžší stavba, jakou jsem řešil za devět let, co jsem na radnici,“ uznává starosta Michal Šmarda. „Zažíváme investiční boom, při každé stavbě bývají nějaké problémy, ale takové ještě nikde jinde nebyly.“

Třetí nejstarší měšťanská škola na Moravě prochází zásadní přeměnou za zhruba 50 milionů korun. Suma zahrnuje kromě modernizace stávajících učeben také stavbu a vybavení nových odborných učeben a kabinetů včetně pavilonu pro praktické činnosti. Přibude také výtah.

Potíže jsou zejména s přístavbou školy. „Máme problém s kvalitou základů tělocvičny (nad ní mají v patře vzniknout odborné učebny a kabinety, pozn. red.). Diskutovali jsme s dodavatelem, projektantem a případnými subdodavateli o tom, jak se dá situace řešit. Rekonstrukce základů není jednoduchá věc,“ míní starosta.

Stavbu pozastavil stavební úřad kvůli statice a nebylo možné pokračovat.

Diskutovala se i ta varianta, zda nebude nutné tělocvičnu zbourat a postavit novou budovu. „V tom případě bychom určitě přišli o dotaci,“ poznamenal Šmarda.

Rozestavěnou přístavbu je nutné alespoň provizorně zastřešit. „Práce na střeše by tento týden měly začít. Podle rozhodnutí stavebního úřadu by měly být realizovány v průběhu čtyř až šesti týdnů,“ představil starosta další postup.

Nyní zbývá dohodnout se na finálním řešení základů, což je podle Šmardy otázka tohoto týdne. „Ale prioritou bylo zabezpečení střechy,“ vysvětluje.

O kolik se zakázka prodraží, zatím není jisté. Na zastupitelstvu se minulý týden mluvilo o několika milionech korun. Radnici se mezitím povedlo vyjednat „prodloužení“ dotace do poloviny příštího roku.

Teprve při stavbě se přišlo na to, v jakém stavu jsou základy

Zakázku vysoutěžila brněnská firma 3COMP, s. r. o. Její zástupce přislíbil minulý pátek vyjádření k problematické stavbě, ale v pondělí telefon nezvedal.

„Stavební firma na některé věci mohla reagovat pružněji a rychleji, ale toto v zásadě není její chyba ani chyba projektanta, to je objektivní věc, která se u starších budov stává,“ míní starosta.

Už při přípravě stavby se tedy zřejmě mělo postupovat jinak. „Jde o historickou budovu, ne všechna dokumentace je k dispozici. Teprve až při stavbě se přišlo na to, v jakém stavu jsou základy a svislé konstrukce,“ podotkl starosta.

O tématu diskutovali minulý týden také zastupitelé. „Bylo tam tolik chyb, že si myslím, že z toho není východisko. Zřejmě by se muselo dojít složitým soudním procesem k tomu, kdo za co přesně může,“ reagoval v diskusi předseda kontrolního výboru zastupitelstva Jindřich Hauk z TOP 09. Mluvil například o nedostatečné sondáži základů či zničené podlaze v tělocvičně.

Problémy na stavbě omezují i provoz vyhlášené školní jídelny

Pro radnici je nyní klíčové nechat budovu co nejdřív dostavět a zprovoznit. Výrazně totiž limituje běžný chod školy.

Podle jejího ředitele se museli situaci organizačně přizpůsobit a těžko se s tím vyrovnávají. „Na několik hodin máme pronajatou tělocvičnu gymnázia, musíme spojovat skupiny, ale pořád je to lepší, než kdybychom neměli vůbec nic. Využíváme také tělocvičnu druhé základní školy,“ říká Otto Ondráček.

Problémy jsou také s provozem jídelny. Její kuchyně je vyhlášená a dochází do ní také několik stovek cizích strávníků. „Vydáváme 900 obědů denně,“ bilancuje ředitel.

Od tohoto týdne platí v jídelně zvláštní režim, který musí mimoškolní strávníci respektovat, žáci a učitelé mají přednost. Vedení školy se také obává situace, která nastane ve chvíli, kdy bude jídelna kvůli budování výtahu v hlavní budově dostupná pouze únikovým schodištěm a žáci by se na obědy dostávali cestou zvenčí kolem hasičské stanice.