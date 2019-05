Zachováme využití, tvrdí biskupství ve sporu o vlastnictví se školou

Podle právního zástupce žalovaného ústavu Ladislava Dusila se areál po roce 1990 změnil, přibylo například hřiště s umělým povrchem, což dává předpoklad, že areál jako celek nelze vydat.

Naposledy okresní soud jednání odročil a nařídil místní šetření přímo v areálu u Mariánského náměstí. Soudkyně Jana Traxlerová se chce přesvědčit, které z nových objektů jsou stavby a které přístavby bez možnosti samostatné funkce.

„Restituční spor nám blokuje investice. Potřebujeme například nový výměník,“ poznamenala ředitelka ústavu Ivana Macíková.

Ústav tvoří komplex budov, v nichž kromě mateřské, základní a střední školy pro obor sklář sídlí i internát. Instituci využívají klienti z celých Čech.

Biskupství je v 75 soudních sporech o určení vlastnictví

V roce 1871 založil Diecézní ústav pro hluchoněmé budějovický biskup Jan Valerian Jirsík a v roce 1950 ho zabavil stát. Ačkoliv soud už v předchozím jednání konstatoval, že historické vlastnictví církve je prokázané, ústav se vydání brání.

Biskupství se přitom už dříve vyjádřilo, že funkci nemovitosti chce zachovat. Podle právního zástupce biskupství Tomáše Moryska jsou nové objekty v areálu jen přístavby bez možnosti samostatného využití.

„Je to ale vše věc spíše právního názoru než názoru znalce na stavebnictví,“ poznamenal.

Podle českobudějovického biskupství jde jen o další zbytečný soudní spor o určení vlastníka, protože církev chce vrácený majetek spravovat a využívat ve stejném režimu.

To platí třeba i ve sporu kolem šesti rybníků naposledy využívaných Rybářstvím Třeboň. Společnost je zařadila po roce 1990 do svého majetku přesto, že to neumožňoval takzvaný blokační paragraf. Proti soudnímu rozhodnutí vrátit je státu podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Biskupství je účastníkem ještě 75 probíhajících soudních sporů o určení vlastnictví. Úspěšné bylo ve 46 verdiktech, což je asi ve 25 procentech.

„Mimo tyto případy jsme byli úspěšní i v dalších, ale protistrana podala dovolání k Nejvyššímu soudu,“ uvedl mluvčí českobudějovického biskupství Miroslav Bína.

