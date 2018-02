Školy mají málo míst. Pro dojíždějící děti Pardubice určí dvě spádové

Pardubičtí radní se po několika letech opět pustí do stavby nových školních budov. Za vlády primátorky Štěpánky Fraňkové radnice rozšiřovala hlavně školky, nyní je na řadě základní školství.

Kvůli rychlému rozrůstání šestého městského obvodu chtějí politici přistavět nové křídlo k Základní škole Svítkov. Navíc plánují vybudovat zde i zcela novou mateřskou školu.

„Zájem o přijetí do prvních tříd není škola už několik let schopna uspokojit, v jiných částech Pardubic místa nescházejí. Musíme si uvědomit, že se v lokalitě v poslední době hodně stavělo a že tamní populace hodně omládla,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký odpovědný za školství.

Třípatrová přístavba by měla přinést 90 nových míst ve třech třídách pro první stupeň, obsahovat bude také čtyři třídy pro školní družinu. Vzniknou i odborné učebny a kabinety a rozšíří se dosavadní jídelna. Náklady se zatím odhadují na 80 milionů korun. Objekt by měl být k dispozici pro školní rok 2019/2020.

„Je to jediná škola, která skutečně potřebuje přístavbu, přestože v současnosti nejsilnější populační ročníky opouštějí mateřské školy a nejslabší ročníky odcházejí devátých tříd,“ řekl Rychtecký.

Kvůli dostatečné kapacitě školy magistrát už před časem omezil příliv dětí z okolních obcí. Rodiče, kteří do školy chtěli dostat své dítě, je již nemohou účelově přihlásit k trvalému pobytu do Pardubic a tím v některých případech zabrat místo místním.

Ani tak ale kapacita nestačí a situace se bude zhoršovat. Dnes některé děti ze Svítkova dojíždějí do základních škol na Dukle a Višňovce. „Zajistili jsme dětem i náhradní přepravu, ale bez dostavby se z dlouhodobého hlediska neobejdeme,“ doplnil Rychtecký.

Nová mateřská škola ve Svítkově by měla stát asi 50 milionů korun, otevřít by se měla pro školní rok 2020/2021. Současná školka Doubek totiž nesplňuje hygienické požadavky.

„Školka sídlí v prvorepublikové vile a její rekonstrukce by nebyla výhodná. Nová budova bude stát poblíž plochodrážního areálu, v okolí se staví nové rodinné domy. Bude mít tři třídy, a to i kvůli zákonné povinnosti přijímat i děti ve věku od dvou let,“ řekl náměstek primátora.

Dětí je hodně. I těch zahraničních

Jenže problém se školami ve městě je mnohem větší a radní se snaží hledat všemožná řešení. Tak například tlak na už tak plné třídy zvyšují děti Mongolů a dalších cizinců, které do České republiky na práci vozí pardubické firmy.

„Město s tím má obrovský problém. Vědí, že příští rok zcela naplní základní i mateřské školy českými dětmi. Snažila jsem se teď například umístit srbskou holčičku, která má nárok na školku, a neuspěla jsem. V celých Pardubicích i v přilehlých obcích není jediné místo. Situace v Pardubicích je špatná i bez ohledu na Mongoly,“ uvedla ředitelka obecně prospěšné společnosti Most pro Helena Grundmanová, která se v Pardubicích dlouhodobě snaží pomáhat cizincům.

Radní se brání dětem z okolních obcí, které chtějí do Pardubic

Další a ještě větší problém pak pro pardubické základní školy znamenají nájezdy lidí z obcí z okolí města.

„Tamní starostové i stát zcela rezignoval na to, aby zajistili všem přístup ke vzdělání a v rostoucích satelitech se školy ani školky nestavěly. Nyní si všichni myslí, že to vyřeší Pardubice. Na to mohu jedině říct, že tak to rozhodně nebude,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Ten se snaží domluvit se starosty okolních obcí na tom, aby alespoň na „jejich“ děti v pardubických školách přispívali finančně.

„Domluvili jsme se zástupci dvanácti obcí, ze kterých se jezdí děti učit do Pardubic. Budou nám přispívat 2 500 korun ročně na hlavu. Bohužel děti dojíždějí do města celkem ze zhruba 200 obcí. Zadarmo tuto službu Pardubice rozhodně dělat nebudou. S kým se nedomluvíme, ten nám děti ze své obce do školy posílat nebude,“ dodal Charvát.

Od 12 obcí, mezi nimiž jsou například Starý Máteřov, Staré Jesenčany, Staré Hradiště nebo Spojil, radnice očekává příjem zhruba tři miliony korun ročně.

Město vyhradí pro dojíždějící děti dvě školy

Město Pardubice se brání tlaku z okolních obcí už delší dobu. Je to ostatně už dva roky, co politici schválili systém, který při přijímání dětí do základních škol jasně zvýhodňuje děti přímo z Pardubic a přespolní tak často mají smůlu.

„Chceme předejít tomu, aby při vyšším počtu přihlášených dětí nedocházelo k tak absurdním situacím, kdy by se do školy nedostalo dítě, které ji má doslova přes ulici. Proto v případě rovnosti bodů budou ředitelé místo losování nejdříve uplatňovat jako pomocné kritérium vzdušnou vzdálenost místa trvalého pobytu dítěte od školy,“ řekl při spuštění opatření Rychtecký.

Pardubice podle něj vyhradí pro žáky dojíždějící do města z okolních vesnic dvě spádové základní školy. Pro děti z 11 obcí bude sloužit jako spádová Základní škola Štefánikova, která má dostatečnou kapacitu a je dobře dopravně dostupná.

Pro Spojil bude spádovou školou Základní škola Dubina. „V této budově město vypoví nájemní smlouvu soukromému subjektu a uvolněné prostory upraví pro potřeby školy,“ doplnil Rychtecký s tím, že vyhlášku o nových školských obvodech musí ještě schválit zastupitelstvo Pardubic, aby již platila pro zápis do základních škol.

O přijetí dětí do škol rozhodují jejich ředitelé. Budou vyžadovat, aby rodiče doložili skutečný trvalý pobyt dítěte, aby se zamezilo jejich účelovému přehlašování do Pardubic. Při uvedení nesprávných údajů jim ve správním řízení hrozí pokuta až 10 tisíc korun.