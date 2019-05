Azylový dům padl, v chátrající budově bývalé školy by mohlo být muzeum

„Projekt výstavby azylového domu jsme zastavili z důvodů náročnosti a vysokých nákladů na rekonstrukci. Historickou budovu bychom museli nechat kompletně vybourat tak, aby zůstaly jen obvodové zdi, a interiér vystavět kompletně znovu,“ vysvětlil místostarosta Vladimír Slávka (ANO).



Přeměna zhruba sto let staré budovy by v tom případě vyšla na mnoho desítek milionů korun. Ačkoliv už mělo město v minulosti přislíbené dotace, nestihlo projekt zpracovat včas a pravděpodobnost jejich získání poklesla. Proto se do tak náročných prací pouštět nechce.

Okamžitě se ale objevila nová varianta, jak budovu, v níž se přestalo učit v roce 2010, využít. „Hledat využití budeme s Krajem Vysočina. Je zřizovatelem Muzea Vysočiny a tomu by se rozšíření prostor velice hodilo,“ konstatoval Slávka.



Pro kraj je takový vývoj trochu překvapením, rozšířením brodského muzea se dosud nezabýval. „V této věci zatím neproběhlo žádné jednání. V tuto chvíli nejsme o záměru města tohoto charakteru podrobněji informováni,“ poznamenala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

„První jednání proběhne nejspíš v příštím týdnu. To bude nosné. Uvidíme, zda se dokážeme domluvit. Muzeum by si rozšíření prostor zasloužilo,“ vzkázal brodský starosta Jan Tecl (ODS).

Je to parádní budova na výhodném místě, říká ředitel muzea

Podle ředitele Michala Kampa by muzeum nové prostory velice uvítalo. „Je to parádní budova na výhodném místě. V sousedství jsou školy, je tu vstup do parku, hned vedle je Štáflova bašta, k edukačním činnostem by mohla sloužit i malá zahrada,“ líčí.

Pokud by zřizovatel svolil, rád by bývalou školu využil jako výstavní prostory. „Havlíčkův Brod dosud nemá žádnou regionální expozici, rádi bychom ji tu zřídili. Jsem si jist, že náklady na přestavbu školy by v tom případě byly mnohem nižší než pro potřeby azylového domu,“ podotkl Michal Kamp.

Zároveň upozornil, že i pokud by muzeum budovu obchodní akademie získalo, v žádném případě by neuvažovalo o úplném přestěhování z Havlíčkova domu na centrálním náměstí. „Že bychom někdy opustili Havlíčkův dům, si nedovedu vůbec představit,“ dodal.

Nový záměr pro využití někdejší střední školy se příliš nelíbí bývalé místostarostce a nynější radní Ivaně Mojžyškové (ČSSD). Právě ona byla v minulosti jednou z těch, kdo přeměnu školy v azylový dům iniciovali.

„Asi má teď vedení města jiné priority. V přestavbě školy v muzeum se už angažovat nebudu,“ pronesla se zklamáním v hlase.



Budova devět let chátrá, dotaci na přestavbu město nestihlo

Stoletá budova sloužila pro vzdělávání od svého dostavění. Poslední studenti ji však po sloučení středních škol opustili v roce 2010. Od té doby se pro ni radnice snažila najít využití. Nadějně se rýsovala možnost pronajmout ji zájemci, který z ní chtěl vytvořit vzdělávací centrum. Jenže jeho záměr padl. Nepodařilo se ji ani prodat. Už devět let tak budova chátrá.

V roce 2017 brodští zastupitelé schválili záměr přestavět ji na azylový dům. Měl se zpřísňovat zákon o sociálních službách a charita musela svůj azylový dům přestavět. Město touto cestou nabídlo pomoc s novými prostory. První odhady nákladů na přestavbu hovořily o zhruba 80 milionech korun.

„Měli jsme přislíbené dotace z úřadu vlády, jenže se nám nepovedlo rychle projekt zpracovat a podat žádost,“ prozradila Mojžyšková.

Do toho se přidal i rozpor mezi vedením města a charitou o to, co vše by v budově mělo být. Radnice chtěla vytvořit multifunkční sociální zařízení pro matky s dětmi, bezdomovce i seniory, provozovat ho měly sociální služby města. Charitě se takový postup nelíbil.



„Myšlenku na zřízení azylového domu ale zcela neopouštíme. Stále ho potřebujeme,“ upozornil Vladimír Slávka. „Pokud v budoucnu vyjdou dotace, rádi bychom ho postavili jako sociální dům na zelené louce,“ pravil.