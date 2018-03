Na střeše školy vznikne přírodovědné centrum se zahradou i observatoří

Nové centrum má přispět k rozšíření vzdělávacích aktivit žáků a k popularizaci vědy a techniky.

„Cílem projektu je vybudovat novou moderní učebnu fyziky, chemickou laboratoř, univerzální přírodovědnou učebnu a další střešní prostory s multifunkční učebnou s 2D a 3D projekcí,“ vyjmenovala havlíčkobrodská místostarostka Ivana Mojžyšková.

Centrum doplní i střešní zahrada či observatoř s mobilním dalekohledem, který dětem umožní pozorování oblohy.

„Pro výuku předmětu pracovní činnosti máme zcela nevyhovující podmínky. Z tohoto důvodu chceme na střeše vybudovat také zahradu a skleník, kde budeme pěstovat rostliny, stromky i jiné dřeviny,“ upřesnila Milena Popelová, ředitelka základní školy.

Multifunkční přírodovědné centrum budou ke vzdělávacím aktivitám využívat i žáci z ostatních havlíčkobrodských základních a mateřských škol. Dojíždět do něj budou i děti z okolních spádových škol, které uzavřou s městem memorandum o spolupráci.

„Chceme vzbudit zájem žáků o přírodovědné vzdělání prostřednictvím doplňkové formy výuky. Místo učení faktů a pasivního přijímání informací máme snahu vytvořit podmínky pro aktivní a záživné získávání znalostí,“ doplnila Popelová.

Díky novému výtahu se škola rovněž stane bezbariérovou

Autorem podoby střešní nástavby je architekt Milan Stejskal ze studia Atelier02. Objekt bude tvořit ocelová konstrukce s roštovou dřevěnou výplní, tepelnou izolací a obkladem z nehořlavého materiálu.

Svislé vysoké zábradlí zabrání přelezení a bezpečnostní pás na střeše zaručí odstup od atiky. Přímý pohled ze střechy nebude možný, čímž bude zachována bezpečnost žáků.

Současně s výstavbou střešní nástavby přibude i výtah. Škola se tak díky němu stane bezbariérovou.

Celkové náklady na výstavbu centra by podle projektu měly činit zhruba 65 milionů korun. Dotace, o níž už bylo rozhodnuto, bude činit 90 procent nákladů. Městskou kasu tak vznik unikátního vzdělávacího centra zatíží pouze šesti a půl miliony korun.

Stavba by měla začít letos v létě či ve druhé polovině roku. „Dílo by mělo být hotové a vybavené do konce května 2019,“ doplnila mluvčí brodské radnice Alena Doležalová.

Základní školu Nuselská navštěvuje přibližně 250 žáků z celkových 2350 brodských školáků. Z pěti základní škol v Brodě tak patří k těm menším. Pro tuto investici byla vybrána proto, že má podle vedení města nejlepší rozvojový potenciál.