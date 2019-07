Ve škole se budou anglicky učit Češi s Italy či Indy, založil ji Američan

Výjimkou budou jen české děti, které čeká například čtení, psaní a dějepis v rodném jazyce.

„Chceme, aby děti přemýšlely kriticky a výuka vycházela z praktických zkušeností. Budeme podporovat jejich kreativitu,“ líčí 57letý Lehnhoff.

Škola bude mít první až pátou třídu a nyní má zhruba dvacet žáků. Zájemci se mohou hlásit dál. Zhruba čtvrtina ze současného počtu je z Česka, zbytek ze zahraničí. O výuku projevil zájem například Bosch či Biologické centrum Akademie věd a některé firmy, kde působí zaměstnanci ze zahraničí.

Pro město je výuka v angličtině důležitá

„Máme děti i z Itálie, Indie či Bangladéše. Zájem mají také lidé z Německa. Ze strany velkých firem se zahraničními zaměstnanci cítíme poptávku. Pro město je to plus z hlediska toho, co jim může nabídnout,“ myslí si Lehnhoff.

Jeho slova potvrzuje primátor Jiří Svoboda: „Je pravda, že nás tohle trochu limituje. Pro firmy, které sem přicházejí, je možnost vzdělávání dětí v anglickém jazyce důležitá.“

Prostory sehnal Lehnhoff přímo v centru města. Děti budou mít třídy v budově na rohu náměstí Přemysla Otakara II. a Piaristické ulice. Za dva roky by si přál vyučovat zhruba padesát žáků a do budoucna by jich mohlo být až 90. Kapacita na rozšíření v budově je.

Právě prostory byly jedním z hlavních problémů, na které Lehnhoff narazil.

„Objekt jsem hledal strašně dlouho. Viděl jsem po celém městě nespočet budov, vždy se ale objevil nějaký problém, který se týkal třeba hygieny. Bylo to frustrující,“ líčí.

Se zvyšujícím se počtem žáků se bude navyšovat i personál. Základní škola učitele má, hledat ale bude dál. V budoucnu by ráda získala i rodilé mluvčí. Dale Lehnhoff už získal potřebná povolení od ministerstva školství, Jihočeského kraje i města.

Školné je 8,5 tisíce měsíčně, základka nabízí stipendium

„Díky těm problémům jsem zjistil, proč tady anglická základní škola není. Bylo to těžké, neustále jsem na něco narážel,“ dodává.

Rodiče za studium na soukromé škole zaplatí 8,5 tisíce korun měsíčně a 2,5 tisíce za zápis. Omezená stipendia budou k dispozici v částkách od jednoho tisíce do 1,5 tisíce korun měsíčně. Škola je udělí případ od případu. Zájemci se mohou informovat na e-mailu info@keazs.cz či webu keazs.cz.

Peníze podle Lehnhoffa jdou na co nejmodernější výuku, platy, nájem, pojištění a veškeré další náklady se školou spojené. „Vím, že můžu slyšet, že to je příliš drahé. Snažím se ale cenu udržet tak nízkou, jak to jde. Cílem není zbohatnout. Nápad přišel z mé lásky k učení a Budějovicím, pro které chci něco udělat,“ dodává Lehnhoff.