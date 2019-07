V Novém Městě si rodiče přejí školu bez známkování a domácích úkolů

„S počtem osmi dětí v ročníku bychom zatím neměli mít s naplněností na první dva roky problém. A mnozí zájemci se hlásili třeba i na několik let dopředu,“ popsala Jarka Šmídková z iniciativy Škola Jinak.



Ke zřízení školy s alternativní výukou vedla iniciátory, tedy rodiče z regionu, především nespokojenost se současným školstvím. Proto se rozhodli hledat způsob, jak umožnit svým potomkům navštěvovat školu, do níž budou chodit rádi. A která je podle jejich soudu co nejlépe připraví na život.

V zařízení, jež by mělo ve městě vzniknout, tak bude mimo jiné kladen důraz na respektování jedinečnosti žáka, rozvoj jeho talentu a vzájemnou spolupráci mezi dětmi. Ve škole se nebude známkovat, ale slovně hodnotit.

Počítá se s devíti ročníky, které však nebudou fungovat odděleně, ale propojí se podle aktuálních projektů. Jako sídlo budoucí školy, jež by mohla začít fungovat od září příštího roku, jsou ve hře Petrovice, místní část Nového Města.

„V prostorách tamního učiliště by připadal v úvahu nevyužívaný domov mládeže. Výhodou je, že jde o areál školy. Funguje tam tak už třeba jídelna či tělocvična,“ přiblížila Šmídková.

Stanovisko ke vzniku nové školy novoměstzští radní teprve zaujmou. Následně chce iniciativa začít vyřizovat potřebné dokumenty na ministerstvu, aby se tam v příštím školním roce už mohly vzdělávat první děti.

Žďárská alternativní škola by už potřebovala větší prostory

Novoměstští nadšenci jsou v kontaktu i se školou Na Radosti ze sousedního Žďáru nad Sázavou, kde tato alternativa vzdělávání funguje s úspěchem již několik let. Zájemce musí dokonce odmítat.

„Když jsme školu před třemi lety zakládali, ani jsme si neuměli představit, že bude takový zájem,“ popsala ředitelka Petra Vykydalová Kupková s tím, že se ozývají nejen rodiče prvňáků, ale i starších dětí s žádostí o přestup.

Žáčci rostou společně se školou - když otevírala, byly nejstarší děti páťáci, nyní půjdou do osmého ročníku. Jediné, co provozovatele - spolek PlyneTo - trápí, jsou stávající malé prostory.

„A byť nám z hlediska legislativy zatím stačí, myslím si, že jak děti, tak i jejich průvodci, tedy učitelé, by si zasloužili prostoru víc. Snažíme se proto najít něco většího, ale zatím marně,“ konstatovala ředitelka.

Kromě žďárské školy na Vysočině funguje ještě například Svobodná škola Chotěboř či ScioŠkola Jihlava, jež vznikla v září 2017 a patří do vzdělávací sítě založené Ondřejem Štefflem - „otcem“ prvního soukromého gymnázia PORG a majitelem agentury Scio.



Někdo tomu říká svobodný projev, já neposlušnost, říká žena

Názory na přibývající zařízení tohoto typu se různí. „Mám ve svém okolí pár dětí, co navštěvují alternativní školku nebo školu, a je to znát. Někdo tomu možná říká svobodný projev osobnosti, já neposlušnost,“ míní Hana Mašová ze Žďáru.

Odlišný názor má Jana Vaňková ze Sobíňova na Havlíčkobrodsku. „Můj syn chodil poslední dva roky do alternativní lesní školky v Chotěboři. Princip tohoto typu vzdělávání se mi líbí z více důvodů. Jedním z nich je přirozený přístup k dětem i dětí k dospělým. Role nejsou rozděleny na autoritu učitele a podřízenost dítěte. Zde si děti mezi sebou i mezi dospělými zcela přirozeně vytvářejí přímé, partnerské vztahy. Nemusí se bát říct, co chtějí, co se jim líbí či nelíbí,“ popsala Vaňková.

Na alternativním školství oceňuje třeba i respektování originality každého dítěte, více pobytu venku nebo učení ve vzájemné spolupráci bez soupeření a srovnávání se.

„V klasických školách se totiž srovnání nikdy nevyhnete, když bude dítě posuzováno podle známek a podle tabulek,“ podotkla mladá žena.