Na Ještěd se vrátí skokani, harrachovské můstky potřebují rekonstrukci

Shodli se na tom představitelé lyžařského svazu, státu, lyžařské asociace i města Liberec během českého šampionátu, který v sobotu hostily ještědské můstky.

Ty získaly nedávno zpátky certifikát od Mezinárodní lyžařské federace, což je nutné k pořádání velkých závodů. Ředitel skokanské sekce Mezinárodní lyžařské federace Walter Hofer navíc stav můstků i celého areálu pochválil a naznačil, že Ještěd nemá v Česku konkurenci.

„Český svaz lyžařů už podal přihlášku. Je tu pár drobností, které areál ještě musí splnit, ale mám z toho dobrý pocit. Areál je velmi kompaktní, ve skvělém stavu. Diváci jsou velmi blízko, je ideální pro televizní produkci. Navíc geografická poloha Česka ve středu Evropy mezi lyžařskými velmocemi Německem, Rakouskem a Polskem skýtá obrovský potenciál do budoucna. Zázemí statisícového města má ale ze všech českých areálů pouze Ještěd,“ řekl MF DNES Hofer.

O uplynulém víkendu navštívil ještědské můstky společně s představiteli Českého olympijského výboru, lidmi ze Skiareálu Ještěd a Svazu lyžování, aby zhodnotili jejich stav. Výsledkem jednání je konstatování, že pro pořádání mamutích sportovních akcí jsou připraveny.

„Prioritou pro skokanský sport jsou můstky v Liberci a Frenštátu pod Radhoštěm. V případě Harrachova je to spíš hudba budoucnosti, tam chybějí investice a nutná infrastruktura. Náš svaz chce, aby se v Liberci sportovní akce světového formátu konaly od roku 2021,“ uvedl prezident Svazu lyžařů Lukáš Heřmanský.

Harrachovské můstky jsou kvůli špatnému technickému stavu uzavřené, stát sice slíbil poslat na jejich rekonstrukci peníze, tomu však prozatím brání nevyjasněné majetkové vztahy.

Harrachov není na pořádání světového poháru připravený

„Harrachov byl historicky vždycky jednička pro skokanský sport, takže bude ještě chvíli trvat, než se před něj Liberec dostane. Pro Liberec je ale výhoda, že my tu infrastrukturu už máme, zatímco tam není a ani se neví, kdy se na ni uvolní peníze,“ zamýšlí se primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Podle něj by z Ještědu mohlo být středisko skokanského sportu pro celé Česko. „Umím si představit, že by Liberec byl zařazen do seriálu Turné čtyř můstků společně s polským Zakopanym,“ dodal.

Na stranu Liberce se opatrně kloní i šéf nedávno založené Národní sportovní agentury Milan Hnilička. „Nechci říkat, který areál je lepší a který horší, ale faktem zůstává, že takový Harrachov není na pořádání nejbližšího světového poháru připraven. Každopádně pro skokanský sport by bylo dobře, kdybychom měli více skokanských areálů,“ nastínil Hnilička.

Ten byl pověřen tím, aby zorganizoval setkání lyžařské federace s premiérem Andrejem Babišem, kde by se o budoucnosti skokanského sportu bavili. „Konečné rozhodnutí ale nebude mé ani státu, ale Svazu lyžařů,“ dodal.

Ambice obnovit tradici velkých mezinárodních závodů vzešla od společnosti Tatry Mountain Resorts (TMR), která má už dva roky celý skiareál na Ještědu v nájmu.

Za tu dobu zde proinvestovala 25 milionů korun a další investice plánuje. Aby můstky splnily požadavky pro konání světového šampionátu, chce nájemce modernizovat keramickou nájezdovou stopu a instalovat větrolamy.

„Příští rok rovněž chceme pořídit novou zasněžovací techniku, bude se budovat nová infrastruktura, zvýšíme výkon čerpací stanice. Nové návštěvnické centrum otevřelo již před loňskou sezonou,“ zmínil ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš.