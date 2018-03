Část můstků by mohl platit Frenštát pod Radhoštěm s krajem, stojí miliony

Musí však dorovnat vítěznou nabídku 2,5 milionu korun. Tolik peněz sice TJ nemá, ale nejspíše může počítat s pomocí kraje a města. Jak MF DNES zjistila, existuje předběžná dohoda, že se radnice s krajským úřadem o příspěvek podělí napolovic, tedy po milionu a čtvrt.

O problému v pondělí jednali frenštátští radní. „Jednání rady je neveřejné, proto nemohu sdělovat její závěry. Veřejné bude až jednání zastupitelstva,“ reagovala starostka Zdeňka Leščišinová. Zastupitelé Frenštátu se sejdou příští čtvrtek, ještě před začátkem situaci proberou na neveřejném semináři.

Mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová potvrdila, že krajští zastupitelé se o případné podpoře TJ budou bavit v polovině března. „Chceme, aby pozemky měly jednoho vlastníka,“ poznamenal náměstek hejtmana Stanislav Folwarczný.

„Pevně věřím, že se podaří se všemi dohodnout a tělovýchovné jednotě pomůžeme nejen my, ale také kraj. Současný problém by to pomohlo vyřešit,“ konstatoval frenštátský radní Jiří Raška.

Pro něj to je obzvlášť citlivá záležitost. Vždyť po jeho otci, slavném skokanu na lyžích, byl frenštátský skokanský areál pojmenován. „Je to nepříjemná situace, snad se brzy vyřeší,“ potvrdil Raška.

Lesy, stát, tělovýchovná jednota, město, firma a aukce

Co se stalo? Po zániku Lesů Krnov, původního majitele zhruba hektaru a půl plochy zasahující i do doskočišť můstků, připadly pozemky státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) nejprve nabídl pozemky za znaleckou cenu 2,271 milionu korun tělovýchovné jednotě. Ta to tehdy odmítla, proto ÚZSVM stanovil aukci s vyvolávací cenou ve stejné výši.

Ve dvou kolech se nikdo nepřihlásil, ve třetím nabídl Frenštát částku 2,275 milionu korun. Jenže těsně před koncem aukce pražská firma Tourist Invest přihodila na 2,5 milionu.

„V regionu jsme už jenom v rámci projektu SnowKidz proinvestovali více než osm milionů korun, proto nás překvapilo, že je někdo zaskočen tím, že hodláme v tomto trendu pokračovat,“ komentoval Radko Souček, majitel společnosti Tourist Invest s tím, že stávající vývoj kolem můstků firma nebude komentovat a počká si na stanovisko frenštátského zastupitelstva.

Firma také dodala, že hodlá skokanský areál zvelebit a pozemky na doskočišti nabídnout městu nebo TJ k odkoupení či pronájmu. Jenže to se stane pouze v případě, pokud TJ nevyužije předkupního práva.

Jiří Raška uvedl, že i přes vyjádření firmy necítí jistotu, že se s pozemky nebude dít něco, co město nechce.