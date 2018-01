Za Škodaland padla další obvinění, stíhán je bývalý starosta i úředník

Strobacha policie obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby. Bývalý vysoce postavený úředník radnice Petr Kolesa je podezřelý z trestných činů porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže a porušení povinností při správě cizího majetku. S informací přišel jako první server Novinky.cz.

Stíhání obou mužů dnes potvrdila dozorující krajská státní zástupkyně Blanka Míková. Podle ní obvinění souvisí s výběrovým řízením a první a druhou etapou výstavby Škodalandu.

Objevily se pochybnosti, zda 74 milionů se utratilo účelně

V době, kdy se multifunkční areál u přehradní nádrže České údolí v letech 2009 až 2010 stavěl, byl starostou centrálního městského obvodu Jiří Strobach. Na konci roku 2015 nové vedení radnice podalo trestní oznámení. Objevily se totiž pochybnosti, zda téměř 74 milionů korun utracených za vybudování Škodalandu bylo vynaloženo účelně.

Radní si tehdy nechali vypracovat posudek, podle kterého práce odvedené firmou Robstav stavby neodpovídaly skutečné ceně.

„Oba obvinění podali stížnosti proti rozhodnutí policie. Zatím mi ale nebyly předloženy, neměla jsem možnost se s nimi podrobně seznámit, proto k případu v tuto chvíli nemohu více sdělovat,“ doplnila státní zástupkyně.

Bývalému starostovi hrozí od 3 do 10 let

Upřesnila, že stavební firma měla podle spisu jednáním obviněných mužů získat více než 4,5 milionu korun.

Bývalému starostovi Strobachovi hrozí v případě prokázání zneužití pravomoci úřední osoby od 3 do 10 let. Petr Kolesa může skončit za mřížemi až na 8 let.

Jiří Strobach označil obvinění za účelové. „Je mi kladen za vinu podpis dvou dokumentů řádně schválených radou, které jsem však byl povinen jako statutární zástupce městského obvodu z titulu funkce starosty podepsat,“ prohlásil bývalý starosta.

Ve spojitosti se stavbou Škodalandu před soudem stanuly tři úřednice, které podle obžaloby ovlivnily výběrové řízení na výstavbu koupaliště a způsobily tím škodu více než 15 milionů korun.

V říjnu loňského roku byly všechny tři zproštěny viny. Soud dospěl k závěru, že úřednice dělaly jen to, co měly v náplni práce. Státní zástupce podal odvolání, verdikt proto není pravomocný.