Škoda nevznikla, tvrdí nový posudek o údajně předraženém Škodalandu

Při trestím stíhání se zatím lépe vede těm, kteří se dostali do rolí viníků než těm, kteří se jim snaží dokázat jejich pochybení.

Mluvilo se o neoprávněně vyplácených milionech, ale pak přišly na řadu znalecké posudky, které tvrdí, že žádná škoda nevznikla.

Poslední posudek pro vedení městského obvodu Plzeň 3 dokonce říká, že budova v areálu stojí za víc, než za ni bylo zaplaceno. Dokument vznikl, když byl kvůli Škodalandu stíhaný bývalý starosta obvodu Jiří Strobach obviněný ze zneužití pravomoci veřejného činitele.

Zároveň byl obviněn bývalý úředník obvodu Petr Kolesa z porušení povinností při správě cizího majetku a porušení pravidel hospodářské soutěže.

Vyšetřovatelé mimo jiné tvrdili, že Strobach neoprávněně podepsal na konci roku 2010 se stavební firmou smlouvu o proplacení víceprací za více než čtyři miliony.

Obvinění Strobacha a Kolesy bylo důsledkem podnětu státnímu zastupitelství ze strany nynějšího vedení městského obvodu. To se na konci roku 2015 opřelo o audit předložený bývalou místostarostkou Jaroslavou Maříkovou. Podle té měly v areálu postaveném v letech 2009 až 2010 za zhruba 74 milionů chybět věci až za 20 milionů.

Paradox je, že stejné vedení obvodu má nyní na stole posudek, který říká úplně něco jiného. Starosta Radislav Neubauer z ČSSD řekl, že posudek vznikl, aby měl městský obvod jasno, zda má požadovat náhradu škody.

„Ten posudek vyzněl tak, že tam žádná škoda nevznikla, “ prohlásil starosta.

Vedení obvodu mělo zprávu projednat, ale nedošlo na to. Státní zástupkyně totiž stíhání Jiřího Strobacha i Petra Kolesy na jaře zastavila. Zdůvodnila to nedostatečnou argumentací za strany policistů. Případ se má ale dál prověřovat.

„S ohledem na to jsme znalecký posudek už dál neřešili,“ uvedl Neubauer. Tvrdí, že zastavení trestního stíhání jej nepřekvapilo. „Tak trochu jsme to čekali i kvůli tomu posudku,“ konstatoval.

Starosta si myslí, že pochybnosti o Škodalandu nyní slábnou, protože chybí doklady, které by je potvrdily.

Zástupce starosty Radoslav Škarda z TOP 09 připustil, že poslední posudek dopadl pro Škodaland nad očekávání dobře. „Ale je v něm doporučení, že by bylo potřeba udělat sondy, které by ukázaly, jestli je v podloží staveb v zemi to, co tam má být,“ sdělil.

Škarda se domnívá, že sondy by se udělat měly a nezamlouvá se mu tvrzení z posudku, že v areálu za fakturované částky vznikla stavba, která má větší hodnotu, než byla její cena.

Právní zástupce městského obvodu Robert Varga se ale domnívá, že se to stát mohlo, protože v minulých letech běžně stavební firmy ve snaze získat zakázky tlačily ceny co nejníž.

Všechny argumenty proti nám byly vyvráceny, říká exstarosta

Jiří Strobach je přesvědčen, že vývoj kauzy kolem sportovního areálu potvrzuje, že jeho stíhání bylo neoprávněné. „Od začátku říkám, že soutěž na stavení firmu dopadla tak, že jsme ušetřili. V soutěži bylo asi 24 uchazečů a cena se dostala nízko,“ uvedl.

Bývalý starosta tvrdí, že k ničemu nezákonnému v souvislosti se stavbou nedošlo. „Četl jsem podrobně vyjádření státní zástupkyně a všechny argumenty proti nám byly vyvráceny,“ řekl.

Zdůrazňuje například, že pokládá za absurdní, že byl stíhán za podpis smlouvy, kterou schválila rada městského obvodu.

Součástí kauzy Škodaland je i trestní stíhání žen - úřednic městského obvodu. Ty se měly údajně podílet na způsobení mnohamilionové škody při vybudování koupacího jezírka.

Městský obvod si i v tomto případě nechal udělat znalecký posudek, který řekl, že škoda nevznikla. Loni pak krajský soud ženy obžaloby zprostil.

Soudce přitom řekl, že v kauze mohlo hrát roli vyřizování účtů v politice.

Na tom něco může být. Škodaland je totiž výjimečný i tím, že přístup k němu rozděluje politiky v Plzni prakticky už od roku 2008, kdy byl ještě jenom na papíře.

Státní zástupce se nicméně odvolal a případ úřednic a jezírka bude řešit Vrchní soud v Praze.