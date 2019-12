Dělníci šikanovali agenturní kolegy. Dali jim projímadlo, zavřeli do bedny

„Přihlásili se dva agenturní zaměstnanci, kteří byli napadeni a utrpěli přitom zranění, která si vyžádala pracovní neschopnost. Jeden agenturní zaměstnanec měl naražená žebra a druhý pohmožděnou páteř a drobná poranění na hlavě,“ popsal týdeník Škodovácký odborář důsledky šikany, k níž mělo dojít v polovině listopadu v hale M13 v mladoboleslavském závodě.

Důvodem šikany byly pravděpodobně osobní vztahy mezi pracovníky. Odbory tvrdí, že ani nadřízený mistr šikanovaných pracovníků včas nezasáhl.

„Případ prošetřila komise složená ze zástupců výroby, právního oddělení, personalistiky, zástupce agentury ManPower a odborů KOVO,“ píše týdeník s tím, že byla vyslechnuta řada svědků.

Svědci podle týdeníku popsali, že útočníci například nalákali spolupracovníka k bedně s materiálem, chytli ho za nohy i ruce a hodili ho dovnitř, zavřeli nad ním víko a sedli si na něj, aby nemohl vylézt.

Pak do bedny otvorem nastříkali sprej imitující exkrementy. Takto tam svou oběť drželi dlouhé minuty.

Chleba namazali vazelínou

„Tímto ale nekončilo. Jednomu kolegovi tajně vzali svačinu, chleba se salámem, který měl v batohu, ten namazali vazelínou a vrátili zpět do batohu, aby ji snědl. Vazelínou mazali také spolupracovníkům momentové utahovačky, aby se prosmekávaly v rukou při utahování. Stejně tak mazali dveře karoserie, aby dotyčnému upadly na zem a měl tak škodní událost,“ popisuje týdeník.

Kromě toho podle listu šikanovaným kolegům zalepovali vteřinovým lepidlem úchyty na šrouby, do kterých pak nešlo nic namontovat. Do hrníčků s kávou nalévali projímadlo a pozorovali, co se zaměstnancům stane. Nechybělo také oslovování starších zaměstnanců vulgarismy.

Doživotní zákaz vstupu

„V pondělí 2. prosince byla po důkladném prošetření provedeném ve spolupráci s odbory KOVO přijata personální opatření v souvislosti s případem šikany v mladoboleslavském závodě. Z nepřípustného chování zaměstnanců byly okamžitě po ukončení vyšetřování vyvozeny důsledky v podobě pěti rozvázání pracovního poměru a jednoho upozornění na porušení povinností,“ uvedla mluvčí Škoda Auto Kamila Biddle. Dva zaměstnanci mají doživotní zákaz vstupu do podniku.

„Společnost Škoda Auto důrazně odmítá takové jednání zaměstnanců, které odporuje zásadám etického kodexu. Od našich zaměstnanců vyžadujeme, aby se za všech okolností chovali v souladu s předpisy,“ vysvětluje postoj automobilky Helena Machková, vedoucí oddělení Governance, Risk & Compliance.

„Šikana je netolerovatelná a v rámci celého koncernu je postihována transparentními sankcemi,“ dodala.

V České republice zaměstnávala Škoda Auto k 31. říjnu více než 33 700 lidí, dalších zhruba 3 200 lidí jsou agenturní zaměstnanci, tvoří tak necelých deset procent z celkového počtu pracovníků automobilky.

Podle charty agenturního zaměstnávání koncernu Volkswagen by měli mít agenturní zaměstnanci vyrovnané ohodnocení jako kmenoví zaměstnanci. Například při kolektivním vyjednávání, které skončilo letos na jaře, vyjednaly odbory stejný růst mezd u kmenových i agenturních zaměstnanců.