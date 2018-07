Brzkou sklizeň způsobil rychlý nástup léta, ovoce je i přes sucho dost

Oteplení bylo neskutečné, říká šéf agrodružstva Jako zkušený zemědělec si myslel, že už ho skoro nic nemůže překvapit. Letošní rok to ale dokázal. Předseda představenstva Agrodružstva Morkovice Josef Uchytil ještě nikdy nezažil tak brzké žně. „Sklizeň jsme zahájili 30. června, šlo o jarní ječmeny a ozimé pšenice. Dělám tady 37 let a nepamatuji si, že bychom začínali tak brzo,“ řekl Uchytil. Jste tím zaskočený?

Běžně začínáme 20. července, když hodně brzo, tak 14. července. A my jsme teď už v polovině sklizně. To není normální, ale zřejmě tak to asi bude bývat. Jsme tady zvyklí na jiné výnosy. Na druhou stranu to u nás ještě není zdaleka taková katastrofa jako třeba na Znojemsku. Jaké bylo letošní jaro?

Jaro nebylo. Letos 20. března jsme chtěli začít zasévat jařiny, ale půda byla zamrzlá. Říkali jsme, že příroda má zpoždění dva týdny oproti běžnému roku. A už o měsíc později jsme říkali, že příroda má dva týdny náskok. Bylo to neskutečné. Za měsíc to příroda nejen dohnala, ale i předehnala. Vždyť první ranou třešni jsem trhal 20. dubna, všechno bylo dřív. Co se přesně stalo?

10. dubna se výrazně oteplilo a začaly tropické dny, což dříve nebývalo. Duben a květen byly výrazně teplejší. Kroměřížská stanice hlásila až o 4 stupně vyšší průměrné teploty. V kombinaci s větry a srážkovým deficitem to způsobilo nižší výnosy. Příroda je mocná, nemůžete chtít, aby vám narostlo zrno, když dříve sklízíte. Jaký to na vaše družstvo bude mít ekonomický dopad?

Propad tam bude, ale nebude takový, abychom neměli na platy, na hnojiva, na stroje. S poklesem výnosů 20 procent se dá pracovat, posledních pět šest let bylo průměrných, ty předcházející velmi dobré. Teď se s tím musíme vyrovnat, třeba omezíme investice. Musíme být efektivní a mít vysokou produktivitu, což my máme. Současně bychom ale měli zvyšovat platy, protože v zemědělství jsou jedny z nejnižších. Rozhodně si však nechci stěžovat, beru to, jak to je. Ekonomiku ovlivní výkupní ceny obilí. Tušíte už, jaké budou?

Loni byly zhruba 3800 korun za tunu obilí. Letos se ještě neprodává, cena se musí teprve určit a stabilizovat. Bude záležet i na tom, jaké jsou zásoby obilí, jak se pohne světový trh. Jestli se cena zvedne, tak na tom ještě třeba vyděláme. Jaká ale bude, se teď opravdu nedá říct.