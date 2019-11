Prastaré sklípky v Loučkách se rozpadají, naděje na záchranu se tenčí

„Loučky dnes nemají moc historických památek a minimálně jeden z těchto starých sklepů jako doklad umu předchozích generací obyvatel Louček by mohl tvořit dominantu návsi,“ míní Danková.

Sklepy v Loučkách se už zabývali i památkáři a doporučili jejich zachování jako hodnotného dokladu lidového stavitelství. Tyto venkovské podzemní sklípky pro uchovávání potravin v chladu jsou na Vysočině podle památkářů tradiční součástí zemědělských statků zřejmě už od časů pozdního středověku. Říká se jim také „lochy“.

Záměru na záchranu lochů v Loučkách však zatím štěstí příliš nepřeje. Podle Marcely Zelené, starostky Vílance, jehož jsou Loučky součástí, je totiž záměr obnovy sklepů v kolizi s aktuálně rozběhlým projektem revitalizace návsi v Loučkách s pomocí dotačního fondu.

Revitalizace by měla probíhat ještě dva roky. „Ve smlouvě je, že se nemůže nakládat s majetkem na projektem dotčených parcelách. Náves je jedna velká obecní parcela, na které jsou i ty sklepy. Muselo by se to dělat se souhlasem fondu. Do budoucna jejich záchrana není vyloučena, znovu se ta otázka může otevřít, ale nyní na to nejsou síly,“ vyjádřila se Zelená.

Lenka Danková na posledním jednání obecního zastupitelstva 30. října žádala o odkup jednoho ze sklepů na zmíněné obecní parcele, kterou je náves v Loučkách. Pak by chtěla sklep staticky zajistit a obnovit. Odprodej však zastupitelé neschválili. Ze sedmi vílaneckých zastupitelů jich bylo přítomno šest a z nich čtyři se hlasování zdrželi. Jeden byl proti a jen jeden pro návrh.



„Vím, že nyní se kvůli projektu revitalizace záchrana sklepů komplikuje, ale byla bych ráda, kdyby se je podařilo alespoň zajistit, aby vydržely do doby případné záchrany,“ pravila Danková.

Lochy - podzemní sklepy Název pochází z německého slova Loch a znamená „díra“.

Jedná se o sklepení, jehož vznik kladou odborníci už do časů pozdního středověku.

Typické lochy byly vytvořeny částečným zahloubením do terénu, nad kterým byla sklenuta kamenná klenba a zasypána zeminou.

Většina lochů má kromě větracích otvorů ve dveřích také větrací „komíny“.

Sklípky se pro stálou vlhkost a teplotu využívaly k ukládání potravin. Mnoho z nich se dodnes na venkově využívá k původnímu účelu.

Pokud se nacházely ve skalních masivech, mohly sloužit i jako úkryty.

Nicméně věří, že by lochy mělo jít zachránit podobně, jako se to předtím podařilo u řady drobných památek na katastru osady Loučky. „Podařilo se nám obnovit boží muka na místě U Lipek z 18. století, u kterých se do zahájení obnovy na místě dochoval jenom spodní kámen. Kámen soklu jsme už viděli jenom na muzejní fotografii,“ popsala Danková.

V roce 2017 nechala obec s podporou dotací ministerstva pro místní rozvoj obnovit u cesty z Louček západním směrem také tzv. Langův kříž a o kus dál ještě další bezejmenný litinový kříž, který byl před opravou rozlámaný na tři kusy.

Na návsi v Loučkách jsou nyní čtyři lochy. Jeden z nich se nedávno zřítil. Sklepy jsou nevyužívané a po řadu desetiletí neudržované. Vybudovali je původní němečtí obyvatelé Louček. Osada byla do poválečných odsunů Němců součástí takzvaného jihlavského německého jazykového ostrova. Podobné lochy se nacházejí také například v obcích Věžnička a Dobroutov u Polné či Nová Ves u Batelova.