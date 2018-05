VIDEO: V karlovarské sklárně Moser už vznikají ceny pro filmový festival

„Práce ale začaly už v březnu v dílně Miloše Vacka, který odlévá sošky,“ upřesňuje Jitka Svobodová, mluvčí Moseru.



Sklářská výroba začíná u pece, které velí Jan Chalupka. K ruce má na postech baňkaře a pomocníka bratry Ondřeje a Pavla Olejníkovy. „Aby koule opravdu křišťálově zářila, musím nabrat maximálně čistou sklovinu,“ říká Chalupka.

Ne každá koule ale splňuje náročná kritéria. „Z deseti se jich povede pět, někdy jen dvě. Záleží na sklovině,“ vysvětluje mistr sklář.

Cenu by přál americkému herci Johnu Deppovi. Letos se ale zřejmě ještě nedočká. Jasné je, že Křišťálový glóbus si za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii odnese jiný zástupce zámořské továrny na sny. Režisér oscarového snímku Rain Man Barry Levinson.



Koule, které splní náročná kritéria, putují do dílny Jiřího Khase a Jaroslava Greguše. Prvně jmenovaný je vybrousí k dokonalosti, na druhém je pak finalizace celé sošky, tedy lepení křišťálové koule do náruče sochy.



„Musím postupovat velice obezřetně. Nejdřív obrousím takzvaný krček, který zbyl na kouli od pece, a pak velice opatrně pokračuji v broušení. Ubrat se dá vždy, ale přidat obroušený materiál nelze,“ popisuje nad bruskou Jiří Khas.

A to, co spojí Jiří Greguš, už nikdo nerozdělí. „Mám na to speciální lepidlo na kov a sklo. To vytvrzuji pod UV lampou. Nedokážu si představit sílu, která by dokázala kouli od sošky oddělit,“ říká Greguš hrdě.



Křišťálový globus z karlovarského festivalu má velkou váhu nejen v uměleckém světě, ale i tu skutečnou - hmotnost. Soška je vysoká 42 centimetrů a váží pět kilogramů. Jenom křišťálová koule se na hmotnosti podílí 1,8 kilogramy. O tom, že musejí být skláři více než pečliví, svědčí její rozměr. V průměru musí mít 11,5 centimetrů. Ani o milimetr méně, ani o milimetr více.



Hlavní cenu si z Karlových Varů v minulosti odvezly tváře známé z pláten kin i ty, které sice ve filmu nejsou vidět, ale bez nichž by nevznikl. Křišťálový glóbus tak zdobí vitríny například u Dannyho DeVita, Mela Gibsona, Juda Lawa či Johna Malkoviche. Z režisérů je v minulosti získali i Jiří Menzel, Věra Chytilová či nedávno zesnulý Miloš Forman. Jeho památku uctí organizátoři 53. ročníku festivalu už při zahajovacím ceremoniálu.