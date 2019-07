Kraj znovu zatrhl stavbu šesti obřích hal, investor zůstává tajný

Společnost PH Real má nyní 3 roky na to, aby ji předělala, jinak bude posuzování vlivu na životní prostředí ukončeno.

„Naše stanovisko, že jsme zásadně proti této stavbě, se nemění. Jsme ale rádi, že se tím krajský úřad zabývá a že za námi někdo stojí,“ chválí rozhodnutí úřadu Jaroslav Liška, starosta Rtyně nad Bílinou.



Podobně mluví i starosta Modlan Lukáš Bartoň, jehož obce se záměr také dotýká. „Je to dobrá zpráva. My jsme k projektu poslali negativní stanovisko s tím, že taková stavba do krajiny nepatří. Nehledě na to, že v dokumentaci byly i části, kdy byl porušen náš územní plán. Je ale jen otázkou času, kdy investor dokumentaci přepracuje a pošle ji k dalšímu kolu,“ uvědomuje si Bartoň.

To už ostatně potvrdil Jan Benda, člen představenstva PH Real, jenž vlastní pozemky, na kterých mají nejpozději do roku 2022 obří haly vyrůst. „Víme, že je potřeba řadu věcí přepracovat a doplnit a samozřejmě nám nezbývá nic jiného, než to udělat. Budeme postupovat přesně podle pokynů a připomínek. A budeme se snažit všem požadavkům vyhovět,“ slibuje.

Že se k záměru vyjádřilo více než 160 subjektů a občanů, ho moc nepřekvapilo. „Je to vysoké číslo, ale řada argumentů se v nich opakuje. Na ty, které mají věcný základ, jsme připraveni reagovat,“ říká zástupce oznamovatele.

Kdo je investorem stavby, zůstává dál obestřeno tajemstvím. Jak už Benda řekl v minulosti, je v tomto směru vázán mlčenlivostí.

Je potřeba doplnit řadu důležitých věcí

Podle rozhodnutí krajského úřadu musí investor v dokumentaci vlivů na životní prostředí doplnit řadu zásadních věcí. Například aktualizovat rozptylovou i hlukovou studii, optimalizovat výškové umístění jednotlivých hal nebo navrhnout opatření na snížení negativního vlivu záměru na krajinný ráz. Toho by mohl dosáhnout například využitím zemních valů s osazením keřů a stromů či tzv. zelených střech.

„Určitě s tím budeme pracovat. Zelená střecha je dnes trend, často se používají i zelené fasády. Když jsme jednali s inženýrskou firmou, která nám to zpracovává, vydali jsme pokyn neříkat, že to nejde, ale naopak s tím pracovat. Celý projekt by to mohlo zazelenit a v důsledku by mohl do krajiny lépe zapadnout,“ myslí si Benda.

Jak dlouho bude trvat, než firma dokumentaci přepracuje, ale nechce odhadovat. „Rádi bychom to zpracovali co nejdříve, ale budou potřeba i odborné posudky a vyjádření, takže to určitě bude chtít čas,“ dodává.

O jednu halu méně

Projekt PH Park Teplice vznikl přepracováním původního Business Parku Teplice ze září 2017, s kterým už firma v rámci zjišťovacího řízení v minulosti neuspěla. Tentokrát chce v blízkosti rychlostní silnice I/63 postavit místo sedmi železobetonových hal o jednu méně. A liší se i zastavěná plocha, oproti původním 134 tisícům metrů čtverečních se má nový záměr vejít na 120 tisíc metrů čtverečních.

Ani to se ale nelíbí dotčeným obcím, občanům a nejrůznějším spolkům, jako jsou třeba Periferní vidění, Stop tunelům či Přátelé přírody. Všichni se v minulosti k záměru vyjádřili s tím, že se do krajiny nehodí a bylo by lepší pro něj hledat jinou lokalitu.