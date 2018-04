VIDEO: Igelitová krajina. Odpadky ze skládky létají široko daleko

„Vypadá to tam jako z hororu. Kolem skládky je sice plot, ale je jasné, že když je hromada na skládce mnohem vyšší, vítr odpadky přes plot odnese,“ popsala paní Lenka z Žabčic, která si nepřála uvést své celé jméno.

Podle Kristiny Jakubcové, mluvčí společnosti FCC, která skládku provozuje, je skládka proti běžným úletům odpadků zabezpečena sítěmi.

„Jsou po obvodu skládky a dosahují výšky šesti metrů. V situaci, kdy je odpad ukládán do vyšších vrstev skládky, tyto sítě nemohou lehké frakce odpadu při silném větru zachytit. Ukládané odpady jsou proto ve vrstvách překrývány inertním materiálem určeným pro technické zabezpečení skládky,“ uvedla Jakubcová.

Pracovníci odpadky posbírají, říká starosta

Starosta Žabčic v tom, že odpadky létají mimo skládku, problém nevidí a výška plotu je podle něj dostatečná.

„Hromada na skládce je vysoká asi patnáct metrů, když fouká silný vítr, odpadky by přeletěly i padesátimetrový plot. Když je velký vítr, vypadá to tak, jak to vypadá. Odpadky se zachytí na okolních stromech a leží na polích, ale vždy tam přijdou pracovníci a posbírají to,“ řekl starosta Žabčic Vladimír Šmerda (ODS).

Podle místních ale nebývá pravidlem, že by se odpad z polí hned uklidil.

„Dřív odpadky po větším větru sbírali, ale teď už tomu tak není. Stačí, aby fouklo, a jsou podél cesty až k Pohořelicím. Jezdím tudy pravidelně, na stromech jsou zachycené už týden a nikdo je ještě neuklidil,“ dodala obyvatelka Žabčic.