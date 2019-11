Kopec na Třebíčsku je plný arsenu, vodní zdroje zatím nejsou v ohrožení

Městys Okříšky si nechal zpracovat analýzu rizik ze skládky. „Minulý týden jsme dostali výsledky a ty jsou pozitivní v tom, že průnik arsenu nepokračuje, takže nebude nutná sanace skládky. Budeme dál pokračovat v monitoringu průsaků, ale už v menším rozsahu. Zdá se, že nehrozí ohrožení vodních zdrojů u nás a v Přibyslavicích,“ řekl okříšský starosta Zdeněk Ryšavý.



Analýzu možného znečištění ze skládky prováděla velkomeziříčská firma Enviro-ekoanalytika. Analytici u skládky postupně udělali několik kontrolních vrtů, k nimž letos přibyl další, který je dál od skládky a blíže k Přibyslavicím.

„Odběry z tohoto vrtu ukázaly přítomnost arsenu v množství do deseti mikrogramů na litr, což je vyhovující a může to odpovídat přirozenému stavu v přírodě. Čili to vypadá, že do skládky někdo kdysi navezl arsen v relativně malém množství a ten se usadil v nejbližším okolí pod patou skládky a dál se odtud ve větší míře neuvolňuje,“ řekl Ryšavý.

Arsen ze skládky v minulosti unikal v nadlimitním množství

V minulých letech podle Ryšavého množství arsenu v nejbližším okolí skládky až třikrát přesahovalo i nejtolerantnější limity stanovené ministerstvem životního prostředí.

Zatímco přirozený výskyt arsenu v přírodě je asi pět mikrogramů na litr, v jednom z kontrolních vrtů u skládky je ho nyní 252 mikrogramů na litr odebraného vzorku.

„V některých letech to bylo ještě výrazně více,“ upozornil Ryšavý. Pokud by ze skládky unikal arsen do okolí v nadlimitním množství, byl by tím ohrožen zdroj pitné vody, který slouží pro Přibyslavice a částečně i pro Okříšky.

„Vzdálenost vrtu od té skládky je asi kilometr a půl, čili riziko existovalo. My děláme rozbory vody samozřejmě i ve zdrojích vody, arsen tam ani naše rozbory nepotvrdily,“ řekl Jaroslav Hedbávný, ředitel třebíčské divize Vodárenské akciové společnosti.

Podobné riziko jako v případě zmíněné skládky nad Okříškami zatím vodohospodáři na Třebíčsku neřešili.



Největší zátěž nesla skládka žíravin v Pozďátkách, ale v její blízkosti se nenacházel žádný strategický vodní zdroj. Sanace skládky Pozďátky byla ukončena v roce 2010. Stála více než půl miliardy korun, bylo odtud odvezeno téměř pětadvacet tisíc tun nebezpečných odpadů.

K Okříškám se vozily odpady ze skláren v Kněžicích a Brodcích

Skládka nad Okříškami nikdy sanována nebyla. Na začátku devadesátých let byla pouze zrekultivována. Odpad uložený v bývalém lomu na vrcholu kopce byl pokryt foliemi, zakryt zeminou a terén osázen stromy.

„Na tu skládku se v osmdesátých a možná i na začátku devadesátých let vyvážely odpady ze skláren v Kněžicích a Brodcích, měly to být jakési vápenné kaly. Jenže kontrolní vrty ukázaly, že se ve skládce vyskytuje arsen, který by tam vůbec být neměl. Domníváme se, že tam tehdy navezli i jiný odpad z některé jiné sklárny, kde se arsen mohl používat na zdobení a barvení skla,“ řekl Ryšavý.



Skládka patřila již zaniklým jihlavským sklárnám Bohemia, které postupně omezovaly provoz, až v roce 2007 byla zastavena i jejich poslední sklářská pec v Jihlavě-Antonínově Dole.

K monitoringu skládky u Okříšek se úřady vrátily v roce 2013. Odkud se arsen na skládku dostal, to zatím není přesněji známo, z dochované dokumentace ke skládce to nevyplývá.

„Dál necháme každý rok provádět monitoring spodních vod z vrtů u skládky. Kdyby se náhodou objevil další větší průsak, tak se budeme muset úvahami o sanaci skládky znovu zabývat,“ řekl Ryšavý.

Ve skládce je kolem stovky tun odpadů. Jejich sanace by podle hrubých odhadů mohla stát sto milionů korun.