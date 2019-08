V Brně vyvíjejí levné letadlo, které si může zákazník sám poskládat

„Snažíme se skloubit vysokou cestovní rychlost a krátkou vzletovou i přistávací dráhu, tedy vlastnosti, které jdou u letadel proti sobě,“ popisuje konstruktér Jan Kalný.

Pro vzlet a nastoupání do výšky 15 metrů má stačit dráha o délce 89 metrů, pro přistání pak pouze čtvrt kilometru.

„Pro představu, dopravní letadlo Airbus A320 má délku vzletu 2 100 metrů a délku přistání 1 500 metrů. Je to ale jiná kategorie, protože obě letadla slouží k naprosto jiným účelům,“ vysvětluje.

Hmotnost prázdného letounu dosáhne jen něco málo přes 300 kilogramů. „Člověk ho tak zvládne sám s pomocí ojky přemístit, pokud to tedy nebude extrémně do kopce,“ vyzdvihuje další plus Kalný.

Spolu s brněnskými konstruktéry se na vývoji podílí i vědci z pražského ČVUT, celkově se vzniku letounu věnuje deset lidí. „Zatímco v Praze zpracovávají studii letadla a řeší výpočty a návrh konstrukce, na nás je letadlo vyrobit a sestrojit,“ říká jednatel firmy Ivo Lederer.

Podle něj se vývoji letadla začali společně věnovat, jelikož podobný typ na trhu chybí. „Máme již několik vážných zájemců, přičemž jeden z nich projevil přání vlastnit první letadlo,“ tvrdí Kalný s tím, že po zavedení výroby firma plánuje vyrábět jeden kus měsíčně.

Model mohou využít australští farmáři či afričtí rangeři

Ačkoliv je letoun zamýšlen jako sportovní a má tedy sloužit hlavně pro zábavu, Direct Fly zvažuje také „záchranářskou“ variantu – bude možné umístit dovnitř člověka na nosítkách a transportovat jej do nemocnice, což je v této kategorii poměrně výjimečné.

„Dále předpokládáme, že tento model využijí třeba farmáři v Austrálii, kteří musí při kontrolách stád dobytka či zásob vody létat na velké vzdálenosti. V Africe zase může sloužit rangerům při obhlídkách rozsáhlých národních parků,“ jmenuje Kalný.

Momentálně je nový typ ve stadiu výroby a testování jednotlivých částí. K prvnímu letu má být připraven na jaře příštího roku. Předpokládaná cena je dva miliony korun, ačkoliv se zatím jedná o velmi hrubý odhad. Největší výhodou lehkých letadel je přitom právě cena, jelikož jde o nejlevnější motorové létání z hlediska nákladů na pořízení, provoz i údržbu.

Budoucí majitel si navíc může vybrat, v jakém stavu letadlo získá. Firma dodá zcela složený letoun anebo model v různých stadiích rozestavěnosti.

„Nejsložitější je takzvaný basic kit, kdy zákazník dostane letadlo rozložené na jednotlivé díly, takže si jej musí sestavit celé sám. A to zabere klidně několik měsíců,“ popisuje nabídku Kalný. „Proti kompletnímu letadlu je to mnohem levnější varianta a samozřejmě existují i nadšenci, kteří to mají jako koníček,“ upozorňuje.

Další z možností je takzvaný quick kit, kdy je smontována celá konstrukce letadla a zákazník si na něm dokončí například motorovou instalaci, elektroinstalaci nebo podvozek. A sám si ho také nalakuje a doladí interiér.

Firma vyráběla také letadla ze dřeva

Letoun s názvem Stol Cruiser je v pořadí třetím modelem firmy Direct Fly, která se dlouhodobě specializuje na malosériovou výrobu ultralehkých letadel.

Momentálně vyrábí dolnoplošníky Alto 912 TG pro rekreační létání, kterých již po světě prodala více než 70 kusů. Kromě hornoplošníku Stol Cruiser vyvíjí i druhý typ sportovního letadla s názvem Orange.

Na počátku své existence firma vyráběla také letadla ze dřeva, což s sebou však neslo řadu nevýhod. Dřevo bylo potřeba pečlivě vybírat a lepit, což je náročné na zručnost zaměstnanců. Dřevěná konstrukce se navíc daleko hůře opravuje.

Všechny modely firmy jsou tak v současnosti už celokovové a v případě, že dojde k jejich poškození, může majitel sám poměrně jednoduše vše opravit. Případně do firmy pošle fotku s popisem závad, a ta mu dodá náhradní díly.

Kromě společnosti Direct Fly v Jihomoravském kraji funguje i další výrobce ultralehkých letadel, a to Kubíček Aircraft vyrábějící mimo jiné také horkovzdušné balony.