Sníh střídá déšť s oblevou, lyžování v nížině se kvůli počasí prodraží

Stále více se ukazuje, že o úspěchu či neúspěchu střediska nebude rozhodovat jen schopnost vysněžit sjezdovky v době mrazů, ale také vyšší nadmořská výška, která zaručuje aspoň o pár stupňů nižší teploty, méně deště a také alespoň nějaký přírodní sníh.

„Počasí je už od víkendu zimní, ale jsou signály, že i v dalším průběhu zimy bude pokračovat časté kolísání teplot, které nebude tak výrazné jen ve vyšších polohách. Takže především níže položené areály mohou být opakovaně ohroženy,“ uvedl ostravský meteorolog Roman Volný.

Bez ohledu na současné ochlazení se letos podle něj potvrzují stále častější tendence k ústupu sněhu do vyšších poloh.

„Sněží většinou až nad 700, 800 metrů. Taky teploty jsou zde přece jen o několik stupňů nižší a sníh ani při oblevě tak rychle neodtává,“ dodal meteorolog.

Někde přišli při povánoční oblevě téměř o celé zásoby

Pro vlekaře skličující „devastaci“ sněhu nyní alespoň na čas zastavila změna proudění a víkendový nástup mrazů i do níže položených středisek. Teplot vhodných na zasněžování tak o víkendu využila řada areálů – především pak ty, které o sníh kvůli oblevě trvající od Vánoc téměř přišly.

Potvrzuje to například ski areál Hlubočky na Olomoucku.

„Od pondělka 8. ledna byl areál mimo provoz pro nepříznivé klimatické podmínky. To, co počasí předvádí, nemá se zimou nic společného a za takových okolností se sníh a slušné lyžařské podmínky udržet nedaly,“ sdělil minulý týden spolumajitel střediska David Jarmar.

„Počasí se naštěstí umoudřilo a umožnilo nám nafoukat nový sníh, takže to, co odtálo, jsme nahradili. Jsou to ale náklady navíc,“ dodal Jarmar.

Přechodně se ocitl mimo provoz i areál Miroslav v Jeseníkách. „Bojovali jsme, ale sníh nezadržitelně odtával. Kde jsme měli půl metru pracně vyrobeného sněhu, zbylo po oblevě 20 centimetrů. Kde bylo 20 centimetrů, tak už minulý týden nebylo nic. Nakonec nezbylo než zastavit provoz, protože sjezdovka se pořád zužovala,“ popisuje majitel Miloš Hladký.

Čím výše, tím lépe. Ztracený sníh stojí leckdy statisíce

Stejně jako areálům na Olomoucku pomohl i těm níže položeným jesenickým nečekaný víkendový mráz.

„Konečně jsme mohli znovu pustit děla a v průběhu týdne ještě něco nafoukáme. Ve čtvrtek budeme připraveni znovu zahájit provoz,“ řekl Hladký. První zasněžování si podle něj vyžádalo náklady přes čtvrt milionu korun, většina draze vyrobeného technického sněhu však „odplavala“.

„Další statisíce utratíme za zasněžování nyní, takže v současné době jsme v červených číslech. Snad už další obleva nebude,“ přeje si Hladký. Podle něj areálu stále citelněji chybí alespoň 200 výškových metrů navíc.

„Dolní stanice lanovky je ve výšce 580, horní 750 metrů nad mořem, což není málo. Ukazuje se ale, že ani to v tomto místě v současnosti nedostačuje.“

To ve středisku na Červenohorském sedle ve výšce kolem tisíce metrů sníh – byť především rovněž technický – na sjezdovkách vydržel. Podobně je to i v dalších vysoko položených areálech na Ramzové nebo na Pradědu.

„V prosinci jsme vysněžili. Od té doby se sice oteplilo, jenže na rozdíl od nižších poloh, kde je teplo už od Vánoc, u nás se teploty držely alespoň kolem nuly, takže sníh nám výrazněji neodtával, i když i u nás se objevil déšť,“ popsal šéf střediska Martin Dubský.