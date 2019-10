Krušnohorské skiareály jsou připravené, do novinek investovaly miliony

„Místo původní trojmístné lanovky s pevným uchycením stavíme zcela novou čtyřmístnou sedačkovou lanovku s odpojitelným uchycením, vyhříváním kožených sedaček a s pro Klínovec typickou oranžovou krycí bublinou,“ popsala mluvčí střediska Hana Hoffmannová.

Nová lanovka bude mít více než dvojnásobnou dopravní rychlost na trati a přitom nižší nástupní a výstupní čas ve stanicích. Díky tomu se podle Hany Hoffmannové jízda zkrátí o dvojnásobek a odbaví se při plné rychlosti o 800 lyžařů za hodinu více.



„Návštěvníci se mohou těšit na nesrovnatelně lepší komfort při jízdě. V loňském roce jsme rozšířili o dvojnásobek modrou sjezdovku, která je bezesporu jednou z nejvytíženějších, a proto byla výměna lanovky nevyhnutelným krokem. Nakonec jsme upustili od odkoupení repasované lanovky a rozhodli se pro komplet novou,“ řekla.

Klínovec letos také navýšil kapacitu retenčních nádrží sloužící k výrobě sněhu o zhruba 20 tisíc kubíků vody a každým dnem mu dorazí nová vrtulová děla. Investici do letošní sezony odhaduje jeho vedení na zhruba 150 milionů korun, přičemž nejvyšší položku tvoří právě stavba nové lanovky za přibližně 110 milionů. Další investice se týkají také dětské zimní olympiády, kterou bude poprvé hostit Karlovarský kraj, a to příští rok v lednu. Několik disciplín se uskuteční právě na Klínovci, respektive Neklidu, který je jeho součástí.

Kompletní ceník pro nadcházející zimu už najdou lidé na webu střediska. „U denních a vícedenních ticketů pro dospělé došlo ke zdražení o pět až sedm procent, cena jednodenního dětského ticketu zůstala stejná jako v loňské sezoně,“ komentovala mluvčí.

Na Plešivci letos zdražovat nebudou

Většinu příprav na zimu už mají za sebou lidé ze skiareálu na Plešivci. Zbývá jim dokončit práce, které souvisejí až se samým začátkem sezony.

„Tím, že je středisko nové, postavené na zelené louce s využitím nových technologií, nemáme investice ve smyslu například výměny zastaralých technologií. Naše investice na nadcházející sezonu jsou v řádech jednotek milionů, a to především do gastroprovozů a technického zázemí,“ uvedl jednatel Petr Voráček.

Se zdražováním podle něj letos Plešivec nepočítá. „Především zanecháme sezonní rodinné skipasy za opravdu bezkonkurenční ceny,“ vyzdvihl Voráček.

Zhruba dvoumilionovou investici vložil do nadcházející zimy skiareál na Bublavě. Podle Jiřího Lhoty ze správcovského Ski centra Bublava lidé ze střediska věnovali maximum péče údržbě.

„Dělali jsme velké údržby jak na lanovce, tak na vlecích, aby byl provoz bezpečný a hodně jsme rozšířili zasněžování, které letos bude zase kvalitnější. Věnovali jsme se také rozšíření gastronomie,“ vyjmenoval.

Po delší době bude v provozu restaurace U Vichřice, která je lyžaři velmi oblíbená. Změny v ceníku jízdného Jiří Lhota nepředpokládá. Využít speciální nabídky mohou v těchto dnech příznivci střediska Mariánky v Mariánských Lázních, které už spustilo předprodej sezonních skipasů. Senioři si je mohou koupit za cenu pro juniory namísto ceny pro dospělé. Předprodej skončí 30. listopadu.

Senioři se každou středu svezou za polovinu

Během zimy si navíc senioři opět každou středu zalyžují s padesátiprocentní slevou na celodenní permanentku. Ceník střediska se měnit nebude.

„Protože bychom velice rádi rozjeli areály nejpozději s prvním vánočním svátkem, což znamená 25. prosince, abychom měli vysněženou sjezdovku pod lanovkou a minimálně jednu část Slalomáku, tak letos navyšujeme počet zasněžovacích tyčí minimálně o dvě. Rozjednáno máme také zapůjčení jednoho výkonného kanonu,“ uvedl vedoucí areálu Vladimír Černý.

Na lyžaře už se připravují i vlekaři ašského střediska, které by rádo nejprve otevřelo sjezdovku jedna a poté tři.

„Jako vždy u nás návštěvníci najdou bufet, půjčovnu, která se neustále rozšiřuje, parkoviště zdarma a školičku, o jejíž služby je veliký zájem,“ uvedl Jiří Frank ze skiareálu.

Kvůli růstu nákladů letos v Aši lyžování podraží. Podle Jiřího Franka to ale nebude o víc než deset či patnáct procent s tím, že chce skiareál ceny udržet co nejpříznivější. Do budoucna se připravuje na několik rozvojových projektů, a to prodloužení sjezdovky jedna a posílení zasněžování.